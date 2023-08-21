Рупор кремлевской пропаганды: Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

Александра Горячкина выиграла женский кубок мира по шахматам. В финале играла с главной сенсацией турнира – болгарской шахматистской Салимовой, на которую изначально никто не ставил, но которая мощно шла по турниру, снося более сильных по рейтингу оппоненток. Была близка к сенсации Салимова и в финале, но пару раз она серьезно выпустила почти выигранные позиции с Горячкиной, которая цепко оборонялась, искала шансы, цеплялалсь за плохие позиции и в итоге в решающей партии нанесла Салимовой поражение. Может быть не самая уверенная игра Горячкиной, но со спортивной точки зрения – яркая победа. Игра забудется, а результат останется.

Украинская шахматистка Анна Музычук заняла 3-е место, проиграв в полуфинале Салимовой. Таким образом ФИДЕ избежала проблем, которые могли бы возникнуть, если бы в финале сыграли Горячкина и Музычук. В итоге, благодаря болгарке обошлось без скандалов.

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