 

Рупор кремлевской пропаганды: Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

21.08.2023, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Александра Горячкина выиграла женский кубок мира по шахматам. В финале играла с главной сенсацией турнира – болгарской шахматистской Салимовой, на которую изначально никто не ставил, но которая мощно шла по турниру, снося более сильных по рейтингу оппоненток. Была близка к сенсации Салимова и в финале, но пару раз она серьезно выпустила почти выигранные позиции с Горячкиной, которая цепко оборонялась, искала шансы, цеплялалсь за плохие позиции и в итоге в решающей партии нанесла Салимовой поражение.  Может быть не самая уверенная игра Горячкиной, но со спортивной точки зрения – яркая победа. Игра забудется, а результат останется.

Украинская шахматистка Анна Музычук заняла 3-е место, проиграв в полуфинале Салимовой. Таким образом ФИДЕ избежала проблем, которые могли бы возникнуть, если бы в финале сыграли Горячкина и Музычук. В итоге, благодаря болгарке обошлось без скандалов.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Скандалы: Санкционный смотритель

21.08 / Мнение: Сапожник – пятый в вакууме

21.08 / Мнение: Тайная дипломатия?

21.08 / Мнение: Где больше всего сжигали ведьм, политкорректная Белоснежка и фанаты Поттера против Роулинг

21.08 / Мнение: О скором π-це Украине… Путин — победил?

21.08 / Скандалы: Куда уходят топы

21.08 / Врач Мясников: необычной причиной боли в колене может стать гепатит В

21.08 / Малышева: ощущением холода в ногах проявляется анемия и другие болезни

21.08 / Первый канал возвращает Гузееву и “Давай поженимся” в эфир – рассказываем подробности

21.08 / Дмитрий Рогозин снова возглавит Роскосмос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика