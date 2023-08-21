Мнение: О скором π-це Украине… Путин — победил?

Похоже, что — да.

Обратный отсчёт уже запущен, и на таймере не так, чтобы впечатляющие цифры. Осталось подождать до начала сентября и ещё немного. После чего наблюдать издалека за агонией государства Украина.

Нет, дело вовсе не в новостях из-под украинского посёлка Работино, где российская авиация потрепала «последний резерв» Украины, 82-ю бригаду с её «Челленджерами» и «Страйкерами». И даже сам нынешний российский президент Владимир #Путин тут, похоже, не при делах.

Хотя…

Говорили же украинцы, что вся власть нашпигована его агентами, словно русская колбаса. Кажется, те «закладки» начинают работать. Активно. В самый правильный момент.

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции планирует в начале сентября запустить портал, на котором можно будет анонимно сообщить о коррупции. Об этом заявил глава агентства Александр Новиков в эфире телемарафона, его слова приводит издание «Страна.ua». В соответствии с этим планом, украинский аноним гражданин, доложивший о коррупции, сможет получить вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения (но не более 14 млн грн, или 379,3 тыс. долл.) после решения суда.

«Это специальный ресурс, который обеспечит анонимное послание “уведомлений” работниками организаций о коррупции в их организациях, которые будут попадать руководителям организации или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам — НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции», — пояснил работу нового механизма поощрения «стукачества» Александр Новиков.

К слову, одно из условий вступления Украины в #ЕС — борьба с коррупцией. В ноябре президент Владимир #Зеленский заявил о преодолении коррупции в стране. По его словам, «многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами», а остались «только те, кто хочет защитить свою Родину». Однако последующий «скандал с военкомами» показал, что ценности «защиты Родины» в украинском сознании прекрасно уживаются с личным интересом. Из-за чего всех руководителей ТЦК решено было отправить на фронт.

Похоже, это была только вершина айсберга. А с «подводной» его частью как раз и призвана помочь разобраться новая система доносительства, разработанная НАПК. Но это — прямой путь в бездну. Всем памятна фраза Сергея Довлатова про «четыре миллиона доносов». Если она верна, минимум миллион был из тогдашней УССР. Может и больше, учитывая исторические традиции.

Ну, просто представьте: страна борется, изнемогает, напрягает последние силы — и тут на систему обрушиваются миллионы «стукачей», стимулированных материальным интересом. Понимаете, какой простор для сведения давних счетов откроется? И представляете, что тут начнётся?

Ну ни π-ц ли это Украине как государству?

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