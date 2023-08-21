Скандалы: Куда уходят топы

Почему «эффективных менеджеров» банков и крупных компаний преследуют неприятности

За последнее время из жизни ушли сразу несколько высокопоставленных сотрудников российских предприятий — один из бывших руководителей Внешэкономбанка Александр Колпаков, менеджер «Ростелекома» Антон Калинин, глава совета директоров «Лукойла» 67-летний Равиль Маганов и другие. Кто-то из них на момент смерти уже покинул свой пост, а кто-то до последнего продолжал успешно трудиться. И нельзя не обратить внимание как буквально за несколько месяцев отечественные топ-менеджеры слишком часто стали умирать, а банкиры отправляться в тюрьму.

Смерть в квартире

Недавно в Москве скончался один из бывших руководителей Внешэкономбанка Александр Колпаков. 72-летнего экс-менеджера одного из главных российских финансовых институтов нашли мертвым в собственной квартире в центре мегаполиса. Следов насильственной смерти не обнаружили. Предварительной причиной ухода из жизни назвали онкологию. Иных сообщений на эту тему не появлялось. Колпаков трудился в банковской сфере еще при СССР, с 70-х годов прошлого века работал во Внешторгбанке (ныне это госбанк ВТБ), во Внешэкономбанке (ныне это госкорпорация ВЭБ), занимал высокую должность, входил в советы директоров частных банков.

В общем-то, смерть – дело житейское, ушел из жизни человек преклонного возраста. Хотя есть пара немного странных моментов. Хочется спросить, неужели у тяжело больного человека не было в этот момент рядом родственников или сиделки? Неужели он не был под наблюдением врачей, как это обычно бывает при онкологии? Не хотелось бы строить конспирологические теории. Но стоит заметить, что за последние месяцы покинули наш бренный мир еще несколько топ-менеджеров российских компаний.

Один за другим

В июле в столице в результате ДТП погиб менеджер «Ростелекома» Антон Калинин. В телекоммуникационной госкорпорации он возглавлял службу внутреннего контроля филиала «Общий центр обслуживания». Об этом топ-менеджере известно совсем немного. Ему было 32 года, раньше работал в «АвтоВАЗе», потом, как пишут СМИ, больше 10 лет трудился в сфере внутреннего аудита и контроля. То есть начал карьеру, будучи довольно молодым человеком. Кстати, профессия внутреннего аудитора довольно сложная – это, если простыми словами, контроль, слежка за тем, что происходит в компании. Такие кадры очень ценятся. Карьера, видимо, была удачная, хотя бы судя по тому, что мужчина ехал на мотоцикле Ducati. Трагедия произошла на знаменитом Рублево-Успенском шоссе.

Другой пример уже из нефтегазовой отрасли. В прошлом сентябре погиб глава совета директоров «Лукойла» 67-летний Равиль Маганов. Он считался одним из самых талантливых менеджеров в своей сфере и известен хотя бы тем, что придумал само название «Лукойл». А еще его называли правой рукой ныне ушедшего из корпорации ее бывшего основного владельца Вагита Алекперова. Маганов трагичеки погиб в Центральной клинической больнице в Москве (вряд ли стоит отдельно говорить о высочайшем статусе этого медицинского учреждения), куда попал с сердечным приступом. Основная версия – суицид, предсмертной записки не нашли, но собеседники СМИ рассказали: топ-менеджер принимал антидепрессанты и вел себя подозрительно. Искать в этой трагедии что-то подозрительное, заодно вспоминая о санкциях против компании и смене руководства – личное дело каждого, мы лишь приводим известные из открытых источников данные.

Банкиры, в тюрьму

Параллельно можно поговорить и о другом процессе в российском бизнес-сообществе. Для начала напомним, что этим летом исполнилось 10 лет как наш ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина. И начала она свою деятельность в этой должности с глобальной расчистки банковского сектора. С тех пор огромное число банков перестало существовать, их владельцы и руководители отправились кто в тюрьму, кто за границу. Но, как показало время, совершенству предела нет. Приведем несколько примеров.

Еще в январе был арестован бывший топ-менеджер Международного банка финансов и инвестиций Михаил Федоров. По информации следствия, перед тем, как кредитная организация лишилась лицензии, Федоров выдал заведомо невозвратные кредиты на 350 миллионов рублей. Интересно, что банк рухнул еще в 2016-м году, и все это время вышеупомянутый банкир был на свободе. Более того, еще в статусе подозреваемого он на Новый год выехал за рубеж, о чем, по его словам, уведомил следователя. А потом вернулся. И вскоре оказался за решеткой. И это само по себе выглядит необычно. Банкир, зная, что его подозревают в серьезном преступлении, вернулся на родину. Согласитесь, не частый случай. И закрадывается шальная мысль: не был ли он уверен, что останется здесь на свободе?

Весной московский суд на 6 лет отправил в тюрьму другого банкира, бывшего председатели совета директоров «Вестинтербанка» Анатолия Самочкина. Ему вменили хищение имущества кредитного учреждения под видом выдачи кредитов. Это классическая схема вывода денег из банков. Правда, то был лишь один из эпизодов из жизни бизнесмена, нетрудно отыскать сведения о его причастности к нескольким другим компаниям, которые, ну, видимо, так совпало, тоже постигли неудачи. А то, что одна из них, «Балтагрокорм», в свое время получила кредит о государственного ВЭБа почти на 3 миллиарда рублей – это так, мелочи жизни.

Иных уж нет, а те на зоне

Список уголовных дел против банкиров можно продолжать довольно долго. Например, еще в конце прошлого года арестовали бывшего руководителя банка «Метрополь» Дениса Долотова. Его обвинили в растрате больше 400 миллионов рублей. И снова возникает закономерный вопрос: этот банк тоже лишился лицензии в 2016-м году, почему разбирательство шло так долго? Но иногда судьба банкиров оказывается вполне благополучной. Например, управляющий ВТБ в Забайкалье Николай Халмактанов прошел по уголовному делу о крупной взятке лишь свидетелем. Хотя, как сообщало местное телевидение, есть основания предполагать, что его роль могла быть несколько другой. Да и у основателя МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштама, возможно, дела тоже идут не так уж плохо, с учетом того, что на оглашение своего приговора (финансисту дали 5 лет) он не явился.

Долго можно продолжать и список не так давно погибших топ-менеджеров, приведенные эпизоды далеко не единственные. Вряд ли из всего этого стоит делать общий вывод. Но можно заметить, что последнее время в отечественном деловом сообществе, вероятно, идут некие процессы, а информация об их жертвах становится публичной. Возможно, стоит поразмышлять на тему, почему, несмотря на многолетнюю очистку банковского сектора, уголовные дела продолжаются, а, лучше сказать, годами тянутся. И на тему, почему так часто стали уходить из жизни топ-менеджеры. Одно можно сказать точно: есть в этом всем некая стабильность.



Тимур Крейг

Оригинал материала: “Наша Версия”