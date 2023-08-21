Врач Мясников: необычной причиной боли в колене может стать гепатит В

Боли в колене могут быть связаны с вирусным гепатитом B, пишет доктор Александр Мясников. Врач обратил внимание, что этот вирус может вызывать неспецифические симптомы, включая артритические проявления.

Один из распространенных признаков, на который следует обратить внимание – болезненное состояние колена. По словам доктора Мясникова, это может быть сигналом наличия гепатита В, который является значительным показателем заболевания. Инфекция, вызванная вирусом гепатита В, может возникнуть в результате переливания крови, полового контакта без защиты и, хотя и редко, бытового пути. Это серьезное заболевание может спровоцировать развитие цирроза и других опасных осложнений, угрожая жизни человека.

Доктор Мясников подчеркнул, что вирус гепатита может повлиять на функционирование печени, щитовидной железы и почек, а также повысить вероятность развития онкологических заболеваний крови.

Симптомы гепатита В могут включать:

– Ночные боли в суставах, которые часто беспокоят человека;

– Высыпания на теле, напоминающие крапивницу;

– Повышенная раздражительность и нервозность;

– Потеря аппетита;

– Сильная усталость, даже после отдыха.