 

Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

21.08.2023, 18:48, Новости дня
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“Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы напомнила, что экскурсии по московским водосточным коллекторам строго запрещены. Оказание подобных услуг квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, подчеркнули в ведомстве.

“Водосточные коллекторы предназначены для транспортировки поверхностного стока, собираемого водосточной сетью с городских территорий. Нахождение посторонних лиц внутри водосточных коллекторов строго запрещено”, – цитирует пресс-службу департамента Агентство городских новостей “Москва”.

По данным СМИ, трагедия в коллекторе случилась из-за затопившего подземные ходы ливня. Информация о приближении непогоды неоднократно публиковалась в течение 20 августа.


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