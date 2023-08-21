 

Очередное фиаско — сомнительная политика Байдена губит не только Украину, но и его карьеру

21.08.2023, 16:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Промедление США с помощью Киеву негативно отражается как на контрнаступлении Украины, так и на рейтинге президента США, считает The Wall Street Journal. Неспособность Байдена отчитаться за финансовую поддержку, затягивание поставок F-16, отсутствие чётких целей и решения конфликта — всё это вызывает растущее беспокойство избирателей, заставляя их склоняться к решительному и уверенному Дональду Трампу.


AP

Пока США продолжают затягивать с поставками оружия Киеву, «на другом конце света контрнаступление Украины превратилось в смертельно опасную и изнурительную кампанию», считает The Wall Street Journal. По словам издания, затянувшаяся тупиковая ситуация «подчеркиваёт нежелание президента Байдена предоставить Украине современное оружие», тем самым руша надежды Киева и его союзников на успешный исход операции.

Как отмечают американские СМИ, новый пакет помощи США всё ещё находится под вопросом: Конгресс отказывается одобрять выделение средств Украине, пока Байден не предоставит отчёт, на что пойдут очередные $24 миллиардов долларов. Однако до сих пор президент США «так и не потрудился отчитаться» перед Конгрессом, заявляет The Wall Street Journal. 

Джек Уотлинг, британский военный аналитик, недавно отметил «существенные недостатки» в поставках Западом техники для ведения боевых действий. Он уверен, что из-за своих сомнений и нерешительности США и Европа «упустили возможность» атаковать Россию в нужный момент, и теперь победу одержать уже не удасться.

Кроме того, западные СМИ винят в неудачном продвижении Украины затянувшуюся поставку Киеву F-16, называя это «очередным фиаско» Запада. «Байден колебался в течение года, прежде чем одобрил обучение украинских пилотов», однако теперь уже слишком поздно, пишет The Wall Street Journal.

Но, рискуя погубить Украину, президент США заодно тянет на дно и свою политическую карьеру. «Похоже, Байден не понимает, во что может обойтись эта тупиковая ситуация; Украине — стратегически, а ему самому — политически», отмечают эксперты. Дело в том, что своей нерешительностью и бездействием Джо Байден поднимает рейтинг своим соперникам, в особенности Дональду Трампу, который «готов прекратить поддержку Украины» уже сейчас. 

Как считает The Wall Street Journal, «провал контрнаступления и затяжной тупик рискуют подорвать общественную поддержку Байдена, поскольку избиратели становятся всё более беспокойными». Их возмущение вполне оправдано: за всё время конфликта на Украине Байден ни разу не выступал с серьёзной речью, которая обосновала бы интересы США на Украине, а также ни слова не говорил о том, как именно он надеется разрешить конфликт. Трамп же, в свою очередь, всегда выражал свою позицию предельно ясно: он считает необходимым прекратить поддержку Киева, а вместе с тем и вмешательство США во внутренние дела Украины.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями

21.08 / У Бородиной возник спор с поклонниками по поводу воспитания детей

21.08 / Том Круз разгневан кассовым успехом фильма “Барби”

21.08 / Собянин рассказал о новых социальных объектах на западе Москвы

21.08 / Собянин: В ОЭЗ “Технополис Москва” открыли новый фармацевтический комплекс

21.08 / Корреспондент Redacted про Крымский мост – ситуация совсем не такая, какой её хочет представить Украина

21.08 / Обозреватель AC – Польша пошла на выгодную сделку — ради борьбы с Россией там забыли о волынской резне и притязаниях на Львов

21.08 / В парке “Яуза” появится детский кластер

21.08 / Politico – не все шпионы томятся в тюрьмах после разоблачения

21.08 / Влияние и инвестиции — WP объяснила привлекательность БРИКС для новых стран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика