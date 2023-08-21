23 августа Пермь на один день переименуют в Молотов

В среду Перми на сутки вернут название «Молотов», которое населённый пункт носил с 1940-го по 1957 год. Это сделают в ознаменование 84-й годовщины заключения Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, более известного как «Пакт Молотова-Риббентропа».

Традицию возвращать городам советские названия в честь знаменательных дат заложили власти Волгограда, которые ежегодно 9 мая переименовывают город в Сталинград. Пермь назвали в честь наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова через год после заключения знаменитого пакта о ненападении, который считается большим внешнеполитическим успехом Советского Союза. В 1957 году, когда Хрущёв разгромил антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова, Пермь получила обратно историческое название.

– Локальная политическая победа «кукурузного генсека» над своими противниками на годы стёрла из памяти потомков лицо человека, много сделавшего для укрепления связей между Германией и СССР в конце тридцатых годов. Мы хотя бы на один день исправим эту несправедливость, – сказал мэр Перми Алексей Дёмкин.

В среду в Перми заменят таблички с названиями города, в продажу поступят транспортные карточки «Молотовская езда», а инсталляцию Марата Гельмана в виде буквы «П» из брёвен переложат в букву «М». Почётным гостем Фестиваля Молотова-Риббентропа станет депутат Госдумы и внук Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов.

Следующим городом, которому вернут советское название на один день, будет Гатчина. Она на время станет Троцком в день рождения Льва Троцкого.

—