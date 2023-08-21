 

Bleeping Computer: в WinRAR нашли уязвимость с рейтингом критичности 7,8 из 10

21.08.2023, 14:00, Разное
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Разработчики архиватора WinRAR представили обновленную версию программы, исправляющую критическую уязвимость, которая могла быть использована хакерами для выполнения произвольного кода на компьютерах жертв. Это могло привести к потенциальному перехвату управления над системой.

Уязвимость была выявлена независимым исследователем в области кибербезопасности, известным под псевдонимом goodbyeselene, который действует в рамках проекта Zero Day Initiative. Датой обнаружения проблемы стало 8 июня 2023 года. Данной уязвимости был присвоен идентификатор CVE-2023-40477, а её степень критичности оценена на уровне 7,8 из 10.

Чтобы воспользоваться уязвимостью CVE-2023-40477, злоумышленник должен был отправить жертве зараженный архив RAR. После этого оставалось лишь дождаться, когда файл будет открыт. Вредоносный код автоматически активировался, предоставляя хакеру полный доступ к системе.


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