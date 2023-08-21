StormWall: число DDoS-атак в России в первой половине 2023 года выросло на 23%

В первой половине 2023 года количество DDoS-атак на российские компании выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эту информацию предоставила пресс-служба компании StormWall, специализирующейся на обеспечении информационной безопасности.

Самый значительный рост атак был зафиксирован в государственном секторе. Также заметный прирост попыток взлома наблюдался в энергетической сфере (63%) и нефтяной индустрии (48%). Финансовые организации стали объектом атак с приростом в 42%. Развлекательная сфера, культурные учреждения, транспортные компании и ритейл также не остались в стороне, по ним зафиксировано увеличение атак на 38%, 26%, 18% и 14% соответственно.

Важно отметить, что на сектор финансов пришлось 28% всех зарегистрированных инцидентов. Телекоммуникационные предприятия заняли второе место с долей в 21%. Государственный сектор закрыл тройку лидеров с результатом 16%.

Наиболее активными месяцами стали январь, март и май. В эти периоды было зафиксировано 14%, 18% и 23% атак соответственно.