 

Собянин рассказал о новых социальных объектах на западе Москвы

21.08.2023, 13:50, Новости дня
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В Западном административном округе Москвы строится и планируется несколько социальных объектов. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

В районе Кунцево появится школа на 825 мест. Строительная готовность объекта – 65%, уточнил градоначальник.

По словам мэра, в школе будут лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон, гимнастический и два спортивных зала, помещения для музыкального и художественного образования. Также в Кунцеве построят детский сад с бассейном.

На территории городской клинической больницы №31 в районе Проспект Вернадского откроется травматолого-ортопедический корпус. Специалисты ведут фасадные и внутренние отделочные работы, монтируют инженерные сети.

В Солнцеве появится школа на 1,2 тысячи учеников и детский сад на 350 малышей. В районе Филевский парк за счет бюджета Москвы построят детсад на 300 воспитанников.

За последние полгода в пяти округах Москвы построили 17 социальных объектов, сообщил ранее Собянин. До конца текущего года в 17-м квартале Некрасовки возведут школу, еще одно среднее образовательное учреждение появится в 2024 году на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное.


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