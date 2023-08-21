Обозреватель AC – Польша пошла на выгодную сделку — ради борьбы с Россией там забыли о волынской резне и притязаниях на Львов

В Польше с начала украинского конфликта не вспоминают о волынской резне и о своих притязаниях на украинский Львов, пишет The American Conservative Брэдли Делвин. По словам Делвина, на это поляки готовы пойти ради борьбы с Россией, «главным историческим врагом» Польши, «с помощью польского оружия и украинских жизней».



АР

С начала украинского конфликта ради борьбы с Россией, своим «главным историческим врагом», поляки предпочли забыть о волынской резне и о своих притязаниях на украинский Львов, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин.

По словам Делвина, в Польше редко задаются вопросом, что волынская резня означает для поддержки Польшей Украины в её борьбе с Россией. При этом, как он напоминает, в 1943-1945 годах в оккупированной нацистами Польше Украинская повстанческая армия* уничтожила до 100 тыс. поляков на Волыни и в Восточной Галиции.

Наиболее кровавыми были июль и август 1943 года, после того как командующий Украинской повстанческой армией Дмитрий Клячкивский в июне отдал приказ о «поголовном физическом уничтожении всего польского населения». В этот период в национальном сознании Польши особенно выделяется одна дата: 11 июля 1943 г. тысячи поляков погибли в один день, когда Украинская повстанческая армия одновременно атаковала около 100 польских сел. Этот день вошёл в историю как «Кровавое воскресенье».

В своей статье журналист отмечает, когда началась Вторая мировая война, украинские националисты не собирались упускать возможность добиться независимости от Советского Союза. Геноцид поляков, по мнению этих украинских ультранационалистов, был необходимой частью достижения независимости.

Однако с начала конфликта на Украине этот вопрос в Польше не обсуждают. «Поддержка Украины со стороны Польши настолько сильна, что большинство поляков, за исключением некоторых консервативно настроенных, похоже, готовы пренебречь убеждениями и обычаями, которые были вполне привычными ещё менее двух лет назад», — отмечает Делвин.

Ещё одна вещь, о которой поляки больше не говорят публично: убежденность довольно большого числа населения в том, что Львов — польский город и должен принадлежать Польше. «Мы по-прежнему считаем Львов польским городом, но больше так не говорим, чтобы поддержать Украину в войне», — рассказывают сами поляки.

«Большинство поляков добровольно заблокировали болезненные аспекты своей истории ради Украины», — пишет Делвин. По его словам, некоторые поляки считают конфликт на Украине «выгодной сделкой»: Варшава получила возможность сражаться с Москвой «с помощью польского оружия и украинских жизней». Как напоминает обозреватель, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм выразился немного иначе, но в той же манере: «Русские умирают.Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно».

Ежедневно поляки вместе с украинцами протестуют у здания американского консульства, требуя от администрации президента Джо Байдена предоставить Украине всё новые виды оружия.

«Вы понимаете, что цена этой войны — жизни украинцев?» — кричат протестующие в мегафон. «На данный момент Запад более чем готов заплатить эту цену», — пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

—