 

Science: хакеры более чем на две недели остановили работу 10 обсерваторий США

21.08.2023, 12:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С начала августа на ряд астрономических обсерваторий, расположенных в Чили и Гавайях и подчиняющихся Национальному научному фонду США, совершены несколько хакерских атак. По информации издания “Science”, это событие названо “таинственным киберинцидентом”, так как о нем имеется крайне мало информации. Атаки начались в этом месяце, однако подробности о произошедшем даже не раскрываются сотрудникам фонда. В пресс-службе организации журналу “Science” рассказали только о круглосуточной работе, направленной на восстановление функционирования телескопов и их ориентирование на небо.

Инцидент заставил полностью прекратить работу порядка десяти обсерваторий на более чем две недели. Также была ограничена функциональность еще нескольких объектов – доступны только наблюдения, без возможности дистанционного подключения к оборудованию.

Атака повлияла на деятельность нескольких важных телескопов, включая “Джемини Север”, “Виктор Бланко”, “SOAR” и другие. Они были временно отключены, чтобы предотвратить возможные серьезные последствия хакерской атаки. Согласно данным “Science”, телескопы могли получить физические повреждения от этого инцидента.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Мнение: Немцам надоедает платить и каяться

21.08 / В Центризбиркоме представили единый пень голосования

21.08 / WSJ: в ближайшее время у соцсети Threads появится веб-версия

21.08 / Мнение: FESCOГЕЙТ Продолжение

21.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Возмутительная история в детском саду

21.08 / Компания Google откажется от физических SIM-карт в смартфонах Pixel 8 и 8 Pro

21.08 / С трудом говорит: Милявская с диагностированным бронхитом потеряла голос

21.08 / Для сдерживания инфляции в России могут ввести «дни без покупок»

21.08 / Северокорейские хакеры попытались нарушить учения Южной Кореи и США

21.08 / RT: в Тамбовском университете разработали комплекс подавления малых БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика