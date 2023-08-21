Science: хакеры более чем на две недели остановили работу 10 обсерваторий США

С начала августа на ряд астрономических обсерваторий, расположенных в Чили и Гавайях и подчиняющихся Национальному научному фонду США, совершены несколько хакерских атак. По информации издания “Science”, это событие названо “таинственным киберинцидентом”, так как о нем имеется крайне мало информации. Атаки начались в этом месяце, однако подробности о произошедшем даже не раскрываются сотрудникам фонда. В пресс-службе организации журналу “Science” рассказали только о круглосуточной работе, направленной на восстановление функционирования телескопов и их ориентирование на небо.

Инцидент заставил полностью прекратить работу порядка десяти обсерваторий на более чем две недели. Также была ограничена функциональность еще нескольких объектов – доступны только наблюдения, без возможности дистанционного подключения к оборудованию.

Атака повлияла на деятельность нескольких важных телескопов, включая “Джемини Север”, “Виктор Бланко”, “SOAR” и другие. Они были временно отключены, чтобы предотвратить возможные серьезные последствия хакерской атаки. Согласно данным “Science”, телескопы могли получить физические повреждения от этого инцидента.