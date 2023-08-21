Politico – не все шпионы томятся в тюрьмах после разоблачения

Не все шпионы отправляются томиться на длительные сроки в иностранные тюрьмы после их разоблачения. Издание Politico рассказало о сложившихся судьбах некоторых разведчиков, чьё прикрытие было раскрыто. Как выясняется, многих из них обменивают на других шпионов, если предательство было не чрезмерно велико.



AP

Некоторые шпионы слишком важны, чтобы их кураторы оставляли своих подопечных гнить в иностранной тюрьме после ареста, поэтому они подлежат обмену на других шпионов. В иных случаях обмен не рассматривается, поскольку предательство было настолько велико, что кажется, заслуживает длительного тюремного заключения. А ещё есть категория шпионов, именуемая «расходными материалами» — то есть настолько ничего незначащие, что их кураторам всё равно, что с ними будет при разоблачении, и слишком незначительные, чтобы задействовать их для обмена, пишет Politico.

Шпионаж вновь появился в заголовках газет после того, как трём болгарским гражданам были предъявлены обвинения в Великобритании в связи с расследованием деятельности предполагаемой российской шпионской сети. Издание Politico рассказало о том, как сложилась судьба некоторых шпионов после их разоблачения.

Для Анны Васильевны Кущенко (она же Анна Чапман), бывшего российского спящего агента, чьи огненно-красные волосы пленили американскую и британскую бульварную прессу, жизнь после разоблачения стала успешной, с изобилием модных показов, выступлений на телевидении и деловыми возможностями. Чапман, взявшая свою фамилию от британца, за которого она ненадолго вышла замуж, чествовали по возвращении домой после того, как более десяти лет назад её обменяли в ходе крупнейшего обмена шпионами со времён окончания холодной войны. Соединённые Штаты освободили 10 россиян, включая Чапман, а Кремль передал Сергея Скрипаля, российского разведчика, осуждённого за шпионаж в пользу Великобритании, а также ещё трех человек, напоминает издание.

По прибытии она и другие спящие агенты встретились с Владимиром Путиным и, как сообщается, вместе спели патриотические песни. Многим из них затем достались хорошо оплачиваемые должности консультантов в государственных компаниях, но Чапман попала в передрягу, когда Кремль стремился продвигать её в качестве «девушки Бонда» для Путина. Первоначально она была назначена советником генерального директора российского банка. Однако с тех пор Чапман успела поработать моделью на подиуме, модельером, телеведущей и предпринимателем, отмечает Politico.

Андрей Безруков, известный в США как Дональд Хитфилд, который также вернулся по тому же обмену, заново открыл себя в качестве учёного в МГИМО.

Троица из скандально известной «Кембриджской пятёрки» — Ким Филби, Гай Берджесс и Дональд Маклин — сумели избежать ареста и бежали в Москву. Их роль двойных агентов до сих пор не даёт покоя британской разведке — все трое были отпрысками британского высшего класса, людьми, заслуживающими полного доверия. Они нанесли глубокий и долговременный ущерб британским спецслужбам после того как передали тысячи сверхсекретных документов, предупредили о возможных перебежчиках из РФ и предали тех, кто работал на британцев и американцев за железным занавесом, отмечает Politico.

В отличие от Чапман, никто из них не жил гламурной жизнью в унылом Советском Союзе. Филби был разочарован тем, что в КГБ ему долгие годы не доверяли и не привлекали к работе. Первые несколько лет он фактически находился под домашним арестом. Его ближайший связной с КГБ, Михаил Любимов, руководивший резидентурами КГБ в Великобритании и Дании во время холодной войны, позже рассказал, что российские спецслужбы опасались возможного побега Филби обратно в Великобританию, движимого скукой и тоской по дому.

Возможно, такие опасения были оправданы, поскольку Филби скучал по крикету и элитным магазинам Harrods и Fortnum & Mason. Позже ему была отведена второстепенная роль в обучении новобранцев КГБ, и ему разрешили написать цензурированную книгу с воспоминаниями. Берджесс и Маклин также изо всех сил пытались приспособиться к жизни в Советском Союзе. Распутная жизнь Берджесса, подпитываемая алкоголем, стала более беспорядочной. Маклин был более дисциплинирован и ассимилировался в Советском Союзе, работая специалистом по экономической политике Запада и британским иностранным делам. Но он тоже начал сильно пить, и его жена Мелинда ненадолго ушла от него к Филби, прежде чем вернуться на Запад.

Politico подчёркивает, что не всегда можно рассчитывать на то, что страны, в пользу которых осуществляется шпионаж, будут хлопотать за своего раскрытого агента. Охранник британского посольства Дэвид Баллантайн Смит, родом из Пейсли в Шотландии, в настоящее время отбывает 13-летний тюремный срок после того, как был признан виновным в шпионаже в пользу России. Он скопировал секретные документы, которые нашёл в незапертых картотеках и на столах в берлинском посольстве, где работал.

Олдрич Эймс из ЦРУ и Роберт Ханссен из ФБР были арестованы в 1990-х годах. Ханссен шпионил в пользу советских и российских спецслужб с 1979 по 2001 год, и его предательство было охарактеризовано прокуратурой как «возможно, самая масштабная катастрофа в истории американской разведки». Он продал тысячи сверхсекретных документов о ядерной стратегии США, разработках в области военных технологий и программах американской контрразведки.

Эймс сообщил имена агентов КГБ, тайно работавших на Вашингтон, которые были казнены после их разоблачения. Велись некоторые разговоры об их участии в обмене шпионами, но русские не использовали для обмена шпионов равного калибра. Кроме того, их предательство было настолько гнусным по отношению к США, что американские спецслужбы посчитали, что они не заслуживали обмена. С 2002 года до своей смерти в июне этого года в возрасте 79 лет Ханссен находился в тюрьме строгого режима в Колорадо, где его держали в одиночной камере 23 часа в сутки. Эймс, которому сейчас 82 года, отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Индиане.

Тем не менее, не всех арестовывают. Двое россиян, подозреваемых в совершении отравлений в Солсбери в 2018 году, появились на российском государственном телевидении после того, как были названы подозреваемыми. Они, как известно, утверждали, что посещают «чудесный» английский город в качестве туристов, чтобы увидеть его собор. По данным отчёта телеканала BBC от 2021 года, с тех пор их никто не видел, резюмирует Politico.

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