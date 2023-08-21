Мнение: Немцам надоедает платить и каяться

В Германии хотят запретить партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), так как она становится слишком популярной. Предлог запрета — «антидемократическая» позиция партии, то есть её намерение отказаться от бездумного следования за американской повесточкой (ссылка).

В Википедии партию АдГ называют «ультраправой» — в переводе с птичьего на русский это означает «консервативная». Цели партии такие:

— урезание финансовой помощи другим странам;

— упрощение налогового законодательства;

— снижение цен на электричество;

— стимуляция рождаемости в Германии;

— ограничение иммиграции;

— выход из американской прокси-войны против России.

Очередное подтверждение известного правила — как только социалисты выигрывают выборы, они стараются сделать так, чтобы больше выборов в стране не было никогда. В Германии сейчас у власти социалисты, вот они и пытаются задушить всех остальных. Помните, как в Перестройку в СССР требовали альтернативных выборов, чтобы в бюллетене можно было выбирать не из одного спущенного сверху кандидата, а хотя бы из двух? Ну вот, в Германии примерно то же самое, отсюда и название партии «Альтернатива для Германии». А то социалистические власти Германии формально друг с другом конкурируют, но на практике различия между платформами правящих партий сводятся только к вопросу, как правильно целовать американцев: сначала в зад, а потом в сапог, или наоборот.

Пока что идея запретить АдГ — всего лишь идея, хоть и выдвинутая Институтом по правам человека (DIMR). В Германии действуют хорошо знакомые нам порядки: правозащитники живут на бюджетные деньги из Бундестага, и при этом бдительно следят, чтобы немцы действовали в строгом соответствии с американской повесточкой и с интересами США. Это одна из самых влиятельных организаций в покорённой Германии, однако всё же от предложения запретить до реального запрета — огромная дистанция.

«Альтернатива для Германии» появилась 10 лет назад, и за эти 10 лет власти Германии сделали очень многое, чтобы заставить немцев голосовать за консерваторов. Олаф Шольц и прочие социалисты являются столь явными врагами народа, что даже дружный хор СМИ не может уже убедить среднего немца, что «Альтернатива для Германии» плоха. Результаты АдГ улучшаются — сейчас она занимает уже второе место в партийных рейтингах, набирая 21-23% голосов.

Как с этим бороться, социалисты пока что не понимают. Уполномоченный немецкого правительства по проблеме антисемитизма предложил недавно прогонять всех кандидатов в депутаты от АдГ через тест на демократию, но его идею навряд ли получится оформить законодательно (ссылка).

Вся эта возня пробуждает на Западе тень Гитлера. Если бы реальный Гитлер восстал сегодня из могилы, он бы, пожалуй, затруднился сказать, кого считает большим врагом — открытых предателей из социал-демократической партии, уничтожающих Германию в интересах США, или консерваторов из «Альтернативы для Германии», последовательных противников социалистических идей.

Однако реальная история мало кому интересна, поэтому широкая публика путается в Гитлере невероятно — то ошибочно записывая его в стан своих противников, то называя его «несправедливо оболганным политиком». Вот позорный и очень типичный для современного Запада пример. На неком историческом канале на Ютубе выложили пятиминутную речь Гитлера на заводе Сименс с английскими субтитрами. Там Гитлер изрекает стандартные свои лозунги: «я такой же рабочий, как и вы, фермеры и рабочие страдают из-за евреев, а ещё я снизил безработицу на столько-то процентов». Прямую ссылку не прикладываю, так как не уверен, что это законно, но желающие найдут по запросу «ヒトラー 演説 “私は諸君の一人であった”».

Повторюсь, стандартные социалистические лозунги, только с фирменной приправой в виде антисемитизма. А в комментариях западная публика реагирует на речь Гитлера так:

Представьте, если бы политики сегодня сказали, что они видят вас, они слышат вас, они были одними из вас и все еще заботятся о вас, вашей стране, вашей истории, вашей национальной идентичности.

…

Это редкий случай — увидеть неизмененные кадры выступления Гитлера с речью, запечатлевшие суть этого исторического момента. Никаких манипулятивных фильтров, зловещей фоновой музыки или постоянных напоминаний о его роли антагониста. Только необработанные кадры, позволяющие зрителям исследовать другую сторону истории. Огромная популярность этого видео всего за 2 месяца свидетельствует о любопытстве людей к пониманию другой точки зрения.

…

«Необходимо, чтобы я умер за свой народ; но мой дух восстанет из могилы, и весь мир узнает, что я был прав».

Народ на Западе так сильно устал от американской повесточки, что думает уже по принципу «раз вот эти против, то я за». Гитлер был опасным фанатиком, утопившим Европу в крови ради своих безумных идей — это исторический факт. Однако когда явные предатели Германии называют Гитлера своим главным врагом, рядовой немец, у которого прадедушки служили в вермахте, начинает задумываться: «а может быть, Гитлер был не так уж плох?». Те же мысли посещают и забитых американцев: им ещё проще, так как Гитлер для них — фигура абстрактная, кто-то типа героя комиксов, символ, а не реальный человек.

Нам, в России, остаётся только смотреть на деградацию Запада с презрением и неприязнью. Американская повесточка отвратительна, заигрывания с Гитлером — ничуть не лучше.

Теоретически, повторюсь, «Альтернатива для Германии» — обычные консерваторы, центристы. На практике, однако, правящие проамериканские политики пытаются записать Гитлера в АдГ столь настойчиво, что в итоге могут добиться своего. Лидеры АдГ говорят с трибуны что-то вроде: «самым молодым участникам Гитлерюгенда уже за 80, так что, может быть, хватит немцам, которые родились после 1945, платить и каяться за преступления, которые лично они не совершали?». В ответ следуют яростные обвинения в оправдании нацизма, и реальные неонацисты, которых в Германии тоже хватает, делают выводы: «АдГ — наша партия, идём вступать в АдГ».

Сможет ли «Альтернатива для Германии» пройти по узкой тропинке, возглавив движение за независимость от США, но не впав при этом в гитлеризм, большой вопрос. К счастью для России, непосредственной угрозы от всего этого для нас нет. Если АдГ победит, сохранив адекватность, партия попытается выйти из прокси-войны США против России, и это будет нам очень на руку. Если АдГ в итоге столкнут на позиции неонацизма, ничего не изменится: власти Германии станут даже менее враждебными к нам, чем сейчас, так как позицию главных врагов вместо русских займут в Германии другие народы и страны.

Впрочем, пока что более вероятен третий вариант. «Альтернатива для Германии» будет набирать популярность, однако реальную власть партия сможет заполучить ещё нескоро: не в этом, не в следующем и даже не в 2025 году.