В Центризбиркоме представили единый пень голосования

В Центризбиркоме состоялась пресс-конференция, посвящённая сентябрьскому Единому дню голосования.

Глава ведомства Элла Памфилова особое внимание уделила предоставлению возможности проголосовать группам лиц, которым по различным причинам будет тяжело посетить избирательные участки.

– Если с пенсионерами вопрос решили благодаря дистанционному электронному голосованию, то многим труженикам потребуется помощь: вахтовикам, оленеводам, морякам, лесникам, – заметила председатель ЦИК.

Заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев внёс в зал, где проходил брифинг, деревянную конструкцию.

– Спасибо! В руках у Николая Ивановича единый пень голосования. Мы планируем посадить на такие пни участковые избирательные комиссии, а для лесников они послужат ориентиром, – подытожила Памфилова.

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