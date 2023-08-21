WSJ: в ближайшее время у соцсети Threads появится веб-версия

Корпорация Meta (запрещена в РФ за терроризм и экстремизм), занимающаяся созданием новой социальной сети Threads, намеревается в ближайшее время представить веб-версию этой платформы. Данное новшество даст возможность пользоваться сервисом через браузер на ПК. Об этом сообщается в издании The Wall Street Journal.

На данный момент Threads можно открыть в веб-браузере, но эта его версия имеет ограниченный функционал, позволяющий пользователям лишь просматривать посты других. Однако новая версия, как отмечает глава Instagram (компания-владелец Meta, также признана экстремистской и запрещена в России) Адам Моссери, будет обладать всеми возможностями, присутствующими в мобильном приложении.

По информации WSJ, отсутствие веб-версии Threads среди первоначальных функций стало одной из ключевых причин быстрой потери аудитории сразу после запуска платформы. Всего через месяц после старта активная аудитория соцсети уменьшилась в пять раз, а время, проведенное пользователями на платформе, сократилось в среднем на 85%. Эксперты, опрошенные WSJ, считают, что запуск веб-версии поможет Threads снова побороться за пользователей с X (Twitter).

Согласно Моссери, на данный момент веб-версия Threads все еще имеет некоторые технические недоработки, поэтому ее продолжают тестировать внутри компании.