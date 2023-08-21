Синоптик рассказал о суточном рекорде по количеству осадков в Москве

20 августа в российской столице выпало рекордное количество осадков за день. По данным ведущего сотрудника центра погоды “Фобос” Михаила Леуса, на метеостанции ВДНХ за день выпало 43 мм осадков, а за ночь — 4 мм. “Таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 мм — это 60% от нормы августа”, — цитирует специалиста RT.