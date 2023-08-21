Мнение: FESCOГЕЙТ Продолжение

8 августа 2023 года Андрея Северилова переизбрали на должность председателя Совета директоров транспортно-логистической компании FESCO. Это притом, что 15 мая Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил в силе решение Хамовнического суда Москвы, вынесенного в ночь с 10 на 11 января 2023 года. Которым было решено изъять у частных акционеров и передать государству 92,4% акций FESCO. В том числе и 23,8% акций, контролируемых Севериловым.

Хамовнический суд Москвы назвал Северилова чуть ли не подельником братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых 1 декабря прошлого года Мещанский районный суд Москвы приговорил к 19 и 18 годам колонии строгого режима (но приговор еще не вступил в законную силу).

Изымая акции, контролируемые Севериловым, суд вписал в решение: «Северилов А. В. не представил ни одного доказательства, подтверждающего легальность приобретения спорного актива, фактическую уплату денежных средств в размере, соответствующем его рыночной стоимости, а также источник происхождения капитала. Доводы прокурора о коррупционной природе ценных бумаг им не опровергнуты…».

После 8 августа 2023 года, когда Андрея Северилова переизбрали председателем Совета директоров FESCO, возникают подозрения, что судебные решения, вынесенные в Хамовническом суде и Мосгорсуде – это не более чем дымовая завеса рейдерской атаки на транспортно-логистическую компанию FESCO.

Подробности изъятия акций FESCO в программах FESCOГЕЙТ, Обнуление FESCO и Трансплантация FESCO

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube. Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

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