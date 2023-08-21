Рупор кремлевской пропаганды: Возмутительная история в детском саду

На Ставрополье, в небольшом селе Донская Балка в детском саду «Ласточка» заведующая Светлана Шелар — открытая бандеровка, заявляют родители.

Несколько раз она упоминала, что её сыновья воюют в ВСУ. Угрожала, что «если с моими сыновьями на войне что-то случится, вашим детям не поздоровится».

Местные жители забили тревогу и записали видеообращение. По их словам, заведующая садиком не стесняется своих нацистских взглядов и издевается над вдовами СВО.

Муж заведующей, по словам местных, не лучше. Часто его можно встретить нетрезвым, кричащим заукраинские лозунги и кидающим «зиги».

«Возмутительная история с заведующей детсадом из Ставрополья (ее сыновья украинские военные), публично уличенной в поддержке ВСУ, разрешилась», – сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он заявил, что после личного вмешательства губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова — завдетсадом «Ласточка» из села Донская Балка уволена с работы. Ее деятельность — также проверяют сейчас силовики.

Хинштейн отметил, что если выяснится, что местные чиновники покрывали ярую бандеровку, которая издевалась над вдовами СВО и родственниками военнослужащих РФ, то им не поздоровится.

https://vott.ru/entry/631301 – цинк

Желаемые меры.

Пожизненный запрет на работу с детьми.

Пожизненный запрет на работу в гос.учреждениях.

Мужу можно несколько месяцев исправительных работ для начала.

—