 

Рупор кремлевской пропаганды: Возмутительная история в детском саду

21.08.2023, 10:45, Разное
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На Ставрополье, в небольшом селе Донская Балка в детском саду «Ласточка» заведующая Светлана Шелар — открытая бандеровка, заявляют родители.

Несколько раз она упоминала, что её сыновья воюют в ВСУ. Угрожала, что «если с моими сыновьями на войне что-то случится, вашим детям не поздоровится».

Местные жители забили тревогу и записали видеообращение. По их словам, заведующая садиком не стесняется своих нацистских взглядов и издевается над вдовами СВО.

Муж заведующей, по словам местных, не лучше. Часто его можно встретить нетрезвым, кричащим заукраинские лозунги и кидающим «зиги».

«Возмутительная история с заведующей детсадом из Ставрополья (ее сыновья украинские военные), публично уличенной в поддержке ВСУ, разрешилась», – сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он заявил, что после личного вмешательства губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова — завдетсадом «Ласточка» из села Донская Балка уволена с работы. Ее деятельность — также проверяют сейчас силовики.

Хинштейн отметил, что если выяснится, что местные чиновники покрывали ярую бандеровку, которая издевалась над вдовами СВО и родственниками военнослужащих РФ, то им не поздоровится.

https://vott.ru/entry/631301 – цинк

Желаемые меры.

Пожизненный запрет на работу с детьми.
Пожизненный запрет на работу в гос.учреждениях.
Мужу можно несколько месяцев исправительных работ для начала.

Источник: Colonel Cassad


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