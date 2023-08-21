 

Компания Google откажется от физических SIM-карт в смартфонах Pixel 8 и 8 Pro

21.08.2023, 10:15, Разное
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Следующие модели смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, возможно, будут лишены слота для физических SIM-карт в некоторых странах. Эту информацию раскрыл Мишаал Рахман, дата-майнер и известный технический инсайдер.

В основе такого заключения лежат два ключевых момента. Во-первых, рендеры новых устройств, опубликованные в OnLeaks и SmartPrix, лишены выреза под лоток для физической SIM-карты. Следует отметить, что эти инсайдеры известны своей высокой точностью в этой сфере. Во-вторых, Google недавно пояснила о создании технологии, способной форматировать физическую SIM-карту в eSIM, а также переносить информацию с eSIM на другие устройства.

Рахман полагает, что версии Pixel 8 и 8 Pro без слота для физической SIM-карты, по всей видимости, будут представлены как минимум на американском рынке. Для других стран разрабатываются модели с поддержкой традиционных SIM-карт. На это намекает, по словам инсайдера, появившийся видеоролик с Pixel 8 Pro, на котором видно отсутствие слота.

“Для Google имеет смысл избавиться от слота для SIM-карты в Pixel 8 и Pixel 8 Pro, по крайней мере, в американских моделях. Apple уже приняла аналогичное решение для своих iPhone,” – подчеркнул Рахман.

Официальное представление смартфонов Pixel 8 и 8 Pro ожидается в октябре 2023 года.


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