 

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

21.08.2023, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Разрушений и пострадавших нет”, – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. На 9:00 все они работали штатно.

В ночь на воскресенье осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силы ПВО уничтожили дрон.

Также дрон пытался атаковать Москву в ночь на пятницу. Обломки летательного аппарата упали в районе Экспоцентра. Значимых разрушений зданию не нанесено.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / “Клоунов в космосе не будет”: почему Роскосмос был против космического кино

21.08 / Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело

21.08 / Европа медлит избавляться от ресурсной зависимости от России

21.08 / Украина тратит боеприпасы на ненужные удары по Москве и Крыму

21.08 / «Не прослужил и 5 лет» — ВМС США списали военный корабль стоимостью $362 млн

21.08 / Украина едва ли вернёт территории, потерянные в боях с Россией — ожидания Запада нереалистичны

20.08 / Британский полковник – в НАТО теряют надежду на успех Украины в конфликте с Россией

20.08 / У США масса проблем внутри страны, гораздо важнее, чем мыльная опера под названием «суд над Трампом»

20.08 / Близкие раскрыли размер гонораров Градского за выступления

20.08 / Помог психотерапевт: Айза поборола зависимость от Гуфа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика