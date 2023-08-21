Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

“Разрушений и пострадавших нет”, – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. На 9:00 все они работали штатно.

В ночь на воскресенье осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силы ПВО уничтожили дрон.

Также дрон пытался атаковать Москву в ночь на пятницу. Обломки летательного аппарата упали в районе Экспоцентра. Значимых разрушений зданию не нанесено.