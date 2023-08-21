 

Для сдерживания инфляции в России могут ввести «дни без покупок»

21.08.2023, 9:13, Разное
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Совет директоров Центрального банка России выступил с предложением о введении «дней без покупок». Согласно замыслу регулятора, раз в неделю граждане не смогут приобретать товары и услуги.

– Идея проста и гениальна – если ничего не покупать, то и цены расти не будут. А значит, инфляция останется в рамках целевого коридора в 4-5%. Также это позволит россиянам не совершать необдуманных покупок, – рассказал журналистам главный аналитик ЦБ.

Правительство рассмотрит инициативу ЦБ в конце августа и в случае положительного решения подготовит проекта поправок в закон «О торговле». По информации источника газеты «Ведомости» в Минфине, «днём без покупок» может стать четверг.

– Данные Росстата свидетельствуют, что именно в четверг граждане совершают меньше всего покупок. Так что если выбирать, то это лучший вариант, – сообщил изданию высокопоставленный чиновник министерства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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