 

Северокорейские хакеры попытались нарушить учения Южной Кореи и США

21.08.2023, 9:00, Разное
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Группа Kimsuky, представляющая северокорейских хакеров, попыталась нарушить проведение совместных военных учений между Южной Кореей и Соединенными Штатами, взломав компьютерные системы компании, которая обеспечивает виртуальное моделирование боевых действий.

Расследование установило, что в период с февраля по март текущего года хакеры отправили несколько вредоносных электронных писем сотрудникам компании A, которая занимается разработкой командно-штабных военных игр для совместных учений Южной Кореи и США под названием Freedom Shield (Щит свободы). Отмечается, что эти действия были направлены на нарушение функционирования военной инфраструктуры.

Исходя из информации правоохранительных органов, хакеры сначала внедрили вредоносный код в компьютер административного сотрудника компании A в январе. Это позволило им получить доступ к конфиденциальным данным. В феврале они отправили электронные письма с прикрепленными файлами, которые, по их утверждению, содержали информацию о налоговых вычетах, но сработала компьютерная защита сети Пентагона.


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