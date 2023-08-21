Северокорейские хакеры попытались нарушить учения Южной Кореи и США

Группа Kimsuky, представляющая северокорейских хакеров, попыталась нарушить проведение совместных военных учений между Южной Кореей и Соединенными Штатами, взломав компьютерные системы компании, которая обеспечивает виртуальное моделирование боевых действий.

Расследование установило, что в период с февраля по март текущего года хакеры отправили несколько вредоносных электронных писем сотрудникам компании A, которая занимается разработкой командно-штабных военных игр для совместных учений Южной Кореи и США под названием Freedom Shield (Щит свободы). Отмечается, что эти действия были направлены на нарушение функционирования военной инфраструктуры.

Исходя из информации правоохранительных органов, хакеры сначала внедрили вредоносный код в компьютер административного сотрудника компании A в январе. Это позволило им получить доступ к конфиденциальным данным. В феврале они отправили электронные письма с прикрепленными файлами, которые, по их утверждению, содержали информацию о налоговых вычетах, но сработала компьютерная защита сети Пентагона.