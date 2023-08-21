RT: в Тамбовском университете разработали комплекс подавления малых БПЛА

Ученые из Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) представили совершенную систему борьбы с небольшими беспилотниками на мероприятии «Архипелаг 2023». Суть этой инновации – в программно-аппаратном комплексе (ПАК), который эффективно противостоит небольшим беспилотным летательным аппаратам.

ПАК работает посредством генерации электромагнитного поля, которое мешает нормальной работе БПЛА внутри зоны действия системы. Важно отметить, что в зависимости от типа и категории беспилотника, можно выбирать оптимальный диапазон помехи для радиоуправления конкретной моделью. Помимо этого, с ПАК можно запускать широкополосные помехи.

Руководитель проекта Роман Карих подчеркнул, что данная система существенно уменьшит вероятность задержки подавления БПЛА. Он дополнил, что ПАК включает в себя цифровую антенную решетку с высоким коэффициентом эффективности, а также программную составляющую на базе искусственного интеллекта, которая создает точечные или распределенные помехи.

Преимущество такого подхода заключается в минимальной потребности в мощности для подавления БПЛА, что делает разработку гораздо более доступной по сравнению с аналогами. Карих добавил, что сроки выпуска коммерческих образцов будут зависеть от уровня дополнительного финансирования. На данный момент команда исследователей из ТГТУ уже обладает рабочей экспериментальной моделью.