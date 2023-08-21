Бывший пилот ВМС США поделился показаниями другого пилота о встрече с НЛО

Бывший пилот военно-морского флота, свидетель НЛО, Райан Грейвс выступил с новыми удивительными свидетельствами.

Около 10 лет назад во время службы в ВМС США он стал свидетелем необычных явлений в небе, включая появление в небе таинственного объекта без видимых движителей. Теперь он начал публиковать свидетельства других пилотов, столкнувшихся с НЛО.

Последний случай произошел в июле во время полета из Санто-Доминго в Нью-Йорк, и даже сопровождается фотографиями объекта, с которым пилоты столкнулись. Цитируя пилота, он сообщил, что примерно через один час полета, вблизи южной границы океанического воздушного пространства Нью-Йорка, на высоте 32 000 футов, он столкнулся с очень ярким объектом, который находился на расстоянии 80 миль. Внезапно объект исчез.

Пилот также сообщил о наблюдении двух объектов круглой формы, один из которых был освещен, а другой – нет. Они летели парой над горизонтом, на расстоянии около 120-200 миль. Оба объекта периодически светились ярким светом, напоминая звезду, а затем на некоторое время исчезали и снова появлялись. Это наблюдение продолжалось в течение 2-2,5 часов полета в воздушном пространстве Океании.

По словам свидетеля, свет исходил с горизонта или немного выше него, пока самолет не сблизился со своим пунктом назначения – Нью-Йорком. Только перед началом спуска объекты появились на небе значительно выше, на уровне 80-90 градусов над горизонтом, и были гораздо дальше, фактически на границе атмосферы.

Уфологи считают, что это свидетельство является еще одним доказательством существования НЛО. Следует отметить, что все свидетельства, предоставленные пилотом, являются анонимными.