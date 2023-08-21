 

Мнение: Еще один Иванов

21.08.2023, 5:05, Разное
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Внезапно наткнулся на еще одного гениального автора-видеоблогера. Подсунул его Ютуб, я долго даже включать не хотел – типа, ну зачем мне смотреть про “Квартет И”, я и так про них все знаю, причем не знаю, зачем. Да еще от какого-то самодеятельного охламона, кто это вообще такой?!

Но вот включил – и весь час отсмотрел с удовольствием. И ведь как классно сделано! Уровень, я бы сказал, БэдКомедиана, только без его политизированности и оголтелости. Да и даже нет, Баженов на его фоне смотрится деревенским самородком с самодельным самогонным аппаратом. Здесь же просто уровень федерального телеканала, и по картинке, и по звуку, и по монтажу. Но – с гораздо лучшим, авторским, умным содержанием. Особенно смешно, что фамилия автора – Иванов. “В Германии иметь фамилию Мюллер – все равно что не иметь никакой”, угу.

Я вообще не понимаю – КАК?? Как, Холмс?! Откуда эти люди берутся? Кто это?

Ничего не умеют, ничего не могут, а всё, что касается искусства – могут. Поразительно. Не привязана, видать, Россия к земле.

И сериал “В Бореньке чего-то нет” придется теперь смотреть.

Источник: Размышления вольного социолога


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