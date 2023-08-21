 

Redacted – Европа медлит избавляться от ресурсной зависимости от России

21.08.2023, 4:51, Новости дня
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По-прежнему многие ресурсы поставляются в Европу из России, но европейцы ничего не делают, чтобы изменить ситуацию, отмечает в интервью Redacted эксперт Ральф Шолхаммер. Они говорят, что заботятся об экологии, поэтому не добывают полезные ископаемые у себя на территории, но в таким случае людям нужно и по условиям жизни вернуться в доиндустриальную эпоху.

Мы уже подробно рассказывали, что в Европе очень мало природного газа добывается. И во многом она зависит от поставок российского газа, от газовых трубопроводов и ресурсов из России. Если РФ сократит экспорт своего природного газа, сократится и экспорт нефти, насколько разрушительным это будет для Европы, учитывая, что вентиль контролирует Россия, а Европа не может получить необходимые объёмы, чтобы поддержать промышленность и банально отопить дома?

РАЛЬФ ШОЛХАММЕР, академический исследователь: Это большая проблема, и, как вы сейчас отметили, до сих пор немало ресурсов в разных сферах в Европу идут из России. Так что этот вентиль ещё не перекрыли. Но вместо того, чтобы готовиться к этому, европейцы всё ещё сомневаются. Европа очень медлит с заключением долгосрочных энергетических контрактов. Они очень медлят с тем, чтобы начать добывать ресурсы в Европе, заниматься фрекингом. Он конечно, может иметь негативные последствия для окружающей среды, негативные сценарии случаются. Но вопрос состоит в том, не готовы ли мы заплатить эту цену, чтобы спасти нашу экономику и, шире, нашу демократию?
 
Европейцы принимают, что фрекингом занимаются в Штатах, а добычей ископаемых — в Чили. Но наша природа должна оставаться девственной, её трогать нельзя. Вы можете так жить, но если вы хотите жить без промышленности, то вам придётся жить в тех же условиях, что существовали в доиндустриальные времена. И я думаю, что большинство европейцев на такое не подпишутся.

Дата публикации 20 августа 2023 года.  

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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