Аналитик CNN – Украина тратит боеприпасы на ненужные удары по Москве и Крыму

Украина наносит удары по Москве и Крыму, но эти цели никак не связаны с украинским контрнаступлением, отмечает военный аналитик CNN Джеймс Маркс. Тем самым она рассчитывает на нокаут, однако этого у Киева не получится, считает эксперт. По его словам, даже у российской обороны есть своя оборона.

В своём новом репортаже наша Кейти Бо Лиллис говорила о том, что американские чиновники озабочены стратегией Украины, тем, что они бьют по Крыму. И мы узнали, что некоторые американские чиновники этому не рады. Что вы думаете по этому поводу со стратегической точки зрения?

ДЖЕЙМС «ПАУК» МАРКС, военный аналитик CNN, генерал в отставке: Я думаю, что Кейти попала не в бровь, а в глаз. Она критична, когда говорит, что всё может затянуться, что всё может не привести к успеху. Это справедливая оценка, как минимум, в ней есть элемент справедливости. И некоторая обеспокоенность существует.



Украинцы сейчас тратят продвинутое оружие и огневую мощь на цели, которые напрямую не связаны и как минимум не приносят пользы на пути к изоляции российских сил, и в результате этой изоляции они затем должны сократить эти силы. Но когда они бьют по Крыму или по Москве, как пару недель назад, всё это отвлекает внимание. Вместо этого все эти орудийные системы, всё планирование, всё внимание украинцев сейчас должно быть направлено на одну-две очень конкретные цели, чтобы они могли достигнуть каких-то незамедлительных тактических успехов, а затем извлечь из них выгоду. Когда вы начинаете разбрасываться своей огневой мощью по Москве и в глубину Крыма, вы этого не добьётесь.

Так почему украинское контрнаступление идёт так медленно? Прошло два месяца, а никаких серьёзных прорывов так и нет, в чём наибольшая проблема?

ДЖЕЙМС «ПАУК» МАРКС: У РФ очень крепкая оборона. Нападение против защищённых позиций требует превосходства три к одному, я бы предположил, что у украинцев такого превосходства в атакующих силах нет. Но кроме того русские пять месяцев там окапывались, пока не началось наступление. Это означает, что у них глубокая оборона. У них есть оборонные позиции, которые защищают другие оборонные позиции. У них есть перекрёстные огневые позиции, что означает, что они заложили мины тоннами. Поэтому наступление идёт так медленно. Это невероятно трудная задача для украинцев.



И поэтому, когда видишь удары по Крыму, ощущение, будто они хотят сделать нокаут, мощный удар левой. Но это не приведёт к успеху. А что приведёт к успеху, так это продолжительное тактическое проникновение через этот оборонительный пояс, чтобы изолировать эти силы. Как только военные подразделения будут изолированы, они станут крайне уязвимыми. Именно этого Украине нужно попытаться достигнуть.



И ещё кое-что, Амара. То, что украинцы делают сейчас, не так уж отличается от того, что русские делали, когда вошли в феврале. Русские старались действовать на опережение, использовали разные подходы. И украинцы очень быстро смогли их остановить и вытеснить их назад. Мне не хотелось бы это говорить, но украинцы, возможно, не смогли извлечь из этого урок.



Дата выхода в эфир 20 августа 2023 года.

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