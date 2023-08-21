 

Business Insider – «не прослужил и 5 лет» — ВМС США списали военный корабль стоимостью $362 млн

21.08.2023, 2:25, Новости дня
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ВМС США официально вывели из эксплуатации военный корабль USS Sioux City («Су-Сити») стоимостью $362 млн, который прослужил менее 5 лет при ожидавшемся сроке службы 25 лет, пишет Business Insider. Как отмечается в статье, некоторые эксперты выразили сомнения в целесообразности подобного шага в то самое время, когда Соединённые Штаты отстают от своего главного противника Китая по количеству боевых судов.


AP

ВМС США официально списали военный корабль USS Sioux City («Су-Сити») стоимостью $362 миллионов после менее чем пяти лет службы, хотя предполагалось, что он прослужит 25 лет, пишет Business Insider.

За этот недолгий срок боевой корабль прибрежной морской зоны типа Freedom участвовал в четырёх развёртываниях американских флотов, в том числе в прошлом году в европейских водах. Его также задействовали в миссиях по борьбе с наркотиками.

USS Sioux City, названный так в честь города Су-Сити в штате Айова, стал четвёртым относительно новым прибрежным боевым кораблём, выведенным из эксплуатации, однако срок его службы оказался значительно короче, чем у других подобных судов. Как напоминает издание, в сентябре прошлого года ВМС США списали прибрежный боевой корабль типа Independence USS Coronado («Коронадо») всего после восьми лет службы.

Оба эти судна входили в программу прибрежных боевых судов, цель которой состояла в том, чтобы построить флот небольших манёвренных надводных кораблей, которые могли бы при малых затратах решать широкий спектр задач и работать не только как лёгкие фрегаты, но и как прибрежные патрульные корабли. Однако эти суда не оправдали ожиданий.

Сомнения возникли как по поводу пригодности прибрежных боевых судов для выполнения необходимых задач, так и по поводу их надёжности и живучести. У обоих классов были давние проблемы с двигательной установкой, при этом данные корабли по расходам на эксплуатацию почти не уступали эсминцам.

Столкнувшись с этими проблемами, ВМС США решили отказаться от этих судов, чтобы сэкономить деньги на ремонте и модернизации. Теперь они ищут новые платформы для выполнения ключевых задач, с которыми прибрежные боевые корабли были неспособны справиться, например, ведение борьбы с подводными лодками.

Мэр Су-Сити Боб Скотт выразил разочарование решением о списании корабля, названного в честь его города.

Он отметил, что «неприемлемо» тратить $350 миллионов на судно, зная, что прибрежные боевые корабли, «по всей видимости, являются проблемой и тратой денег налогоплательщиков».

Другие наблюдатели выразили мнение, что списывать корабли не имеет большого смысла, когда США отстают от своего основного противника, Китая, по количеству строящихся военных судов.

«Трудно это понять, — написал в социальных сетях адмирал ВМС в отставке Джеймс Ставридис. — Крайне неприятно наблюдать, как что-то выводится из эксплуатации в то самое время, когда мы так сильно отстаём от Китая по общему числу кораблей».

Между тем прозвучали и контраргументы, которые заключались в том, что США должны сосредоточить своё внимание на системах, способных выжить в битве XXI века с боеспособным противником, даже если для этого требуется принимать непростые решения.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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