 

FP – Украина едва ли вернёт территории, потерянные в боях с Россией — ожидания Запада нереалистичны

21.08.2023, 1:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отсутствие значительных продвижений в рамках контрнаступления Украины показывает, что страна может уже не вернуть территории, которые потеряла в боях с Россией, полагают старший научный сотрудник и заместитель директора Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд и Мэтью Кройниг. Обозреватели Foreign Policy пишут, что основная проблема в медленном наступлении Украины заключается в нереалистичных ожиданиях Запада.


AP

Украинское наступление оказалось и близко не таким успешным, как надеялись на Западе. Это показывает, что при всём желании остального мира Украина может уже не вернуть потерянные в боях с Россией территории, пишут в статье для Foreign Policy старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд и заместитель директора этого центра Мэтью Кройниг.

По мнению обозревателей издания, в ходе наступления Киев был вынужден задействовать значительные ресурсы, однако это не помогло добиться серьёзного прорыва. Украина и сама сейчас признаёт, что наступление идёт значительно медленнее, чем предполагалось.

При этом основная проблема заключается вовсе не в действиях Украины, а в нереалистичных ожиданиях Запада. У РФ — «великой державы, которая играет в обороне против более слабого противника» — были месяцы, чтобы закрепиться на территории. На этом фоне западные политики и общественность просто не понимают всех трудностей, с которыми Украине пришлось столкнуться на поле боя. В европейских столицах и в Вашингтоне бытует мнение, что если предоставить Киеву всё вооружение, которое он просит, он сможет отвоевать территорию, однако отсутствие успеха в ходе наступления свидетельствует об ошибочности этого мнения.

По мнению Кройнига, Белый дом ошибочно полагал, что в своей финансовой и военной поддержке Киева он может придерживаться «золотой середины», оказывая достаточную для победы военную поддержку, при этом не провоцируя Россию.

В свою очередь, Эшфорд полагает, что, в отличие от стран Европы, США «опустошили свои запасы вооружения и направили на Украину оборудование на сотни миллиардов долларов». Журналист допускает, что временами Белый дом проявлял осторожность в отношении отправки новой военной техники из-за риска усугубления конфликта. Однако подобная осторожность «вполне оправдана», учитывая, что Киев обещал не использовать американские системы вооружений для поражения целей на территории России, а теперь регулярно пытается наносить удары по Москве.

По словам обозревателей, сейчас перед странами Запада встаёт вопрос о том, какими должны быть следующие шаги. При этом в своём видении вариантов, которые есть у Украины и Запада, Эшфорд и Кройниг не совпадают. Эшфорд видит всего два варианта развития событий: длительная, изнурительная война на истощение или попытка вести переговоры о мире. При этом Кройниг видит и третий вариант — Запад может помочь Украине победить. Но для этого Соединённые Штаты должны значительно расширить военную и финансовую поддержку, которую они оказывают Украине. «Вашингтон должен предоставить Украине всё, что она хочет, кроме ядерного оружия», — призывает заместитель директора Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта.

При этом обозреватели Foreign Policy согласны, что Украина уже «одержала грандиозную победу», не позволив РФ свергнуть правительство и сохранив суверенитет, пусть и не над всеми территориями. И эта победа не только Украины, но и внешней политики США и всего Запада. На этом фоне «Вашингтону следует искать пути закрепления этой победы, стабилизации Украины и обеспечения её способности защищать себя в будущем», — считает Эшфорд, что Кройниг называет «хорошей мыслью».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Ключ от дома, где деньги лежат: экономист назвал лучшие способы хранить сбережения

20.08 / Что мы будем носить осенью 2023: главные тренды сезона

20.08 / Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни

20.08 / Британский полковник – в НАТО теряют надежду на успех Украины в конфликте с Россией

20.08 / У США масса проблем внутри страны, гораздо важнее, чем мыльная опера под названием «суд над Трампом»

20.08 / Близкие раскрыли размер гонораров Градского за выступления

20.08 / Помог психотерапевт: Айза поборола зависимость от Гуфа

20.08 / Погибла популярная участница шоу “Пацанки” Юлия Михайлова

20.08 / Bандалы и хулиганы — европейцев ужаснули манеры туристов из англоязычных стран

20.08 / Германия вновь стала «больным пациентом» Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика