 

Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни

20.08.2023, 22:55, Новости дня
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Ирина Дубцова заботится о своем сыне и стремится обеспечить ему беззаботную жизнь. При этом артистка уверена, что она не будет вечно содержать ребенка.

Исполнительница убеждена в том, что как только ее сын встанет на ноги, то он перестанет просить деньги. А этим летом юноша будет работать с машинами. Автомобили — это его увлечение. А хобби — это лучшая работа.

Артистка признает тот факт, что сын берет у нее деньги. Так же она не видит ничего плохого в покупке двух квартир. Она заявила, что так поступит каждый родитель, который имеет схожую возможность.

“Мой сын точно не мажор и сидеть на моей шее не будет. Не исключено, что в скором времени я с удовольствием буду сидеть на его”, — заявила певица.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что певица Ирина Дубцова избавляется от части своего гардероба. Артистка предлагала приобрести брендовые вещи, общая стоимость которых составляет 371 тысяча рублей. Так, есть вариант купить сумку за 83 тысячи рублей и ботильоны за 63 тысячи. Такие вещи вряд ли смогут позволить себе многие поклонники знаменитости.


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