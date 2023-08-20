Рупор кремлевской пропаганды: Швейцарские учения

Интересная нарезка от Маузера с незаезженными кадрами швейцарской (!) армии 70х-80х годов – использованы кадры учений 1972 и 1985 года. Техника и вооружения как правило чужие – немецкие, британские, американские.

Не все в курсе, но у Швейцарии еще с тех времен довольно приличная по размерам и возможностям армиям, доктрина которой предусматривала длительный оборонительный конфликт на своей территории с опорой на укрепления и сложный рельеф местности.

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