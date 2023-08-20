Мнение: О судьбе Сергея Суровикина… Что с генералом, сорвавшим украинский «наступ»?



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Третий, а если отсчитывать от многозначительных намёков украинских спикеров, так и пятый месяц ударного наступления ВСУ принёс неожиданные результаты. Снимки побитых «Леопардов», сожжённых «Брэдли», затрофеенных «Strf 90» на фоне бесплодных боёв за Пятихатки вместо стремительных прорывов к Токмаку и Бердянску отрезвили многих, в первую очередь на Западе. Да, сейчас там некоторые переобуваются на лету со сказками про мы ничего и не ожидали без «Абрамсов» и F16. Но ещё в мае, до начала активной фазы Белый дом заверял, что #Украина получила всё необходимое для успешного контрнаступления.

Упс!

И один из авторов превращения ожидавшегося блистательного «наступа» в получившуюся бессмысленную мясорубку — российский генерал Сергей Суровикин, принявший осенью «непростое решение», а затем выстроивший хорошо укреплённую оборону по всей тысячекилометровой линии боевого соприкосновения. Как наградила его Родина за этот успех?

Пару дней назад российский президент Владимир #Путин в неурочное время прибыл в штаб ОГВ в Ростове-на-Дону. В то самое здание, где за несколько недель до того «на крылечке» один кремлёвский повар беседовал с двумя боевыми генералами — замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ ГШ МО РФ Владимиром Алексеевым. Но теперь ничто не напоминало о недавней «передряге», эхо которой продолжает гулять по высоким кабинетам.

На ходу натягивая пиджак, Владимир Путин покинул бронированный автомобиль, протянул руку неловко топтавшемуся у порога главе ГШ и командующему ОГВ в зоне СВО Валерию Герасимову, бросил ему неуставное «Привет!» и проследовал дальше, на ходу выслушивая какие-то пояснения генерала. Далее был краткий рапорт начальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Сергея Рудского и совещание с «установленным кругом лиц».

На котором самым примечательным было то, кто из военачальников отсутствовал.

Довольно легко на протокольном снимке узнаются и Юнус-Бек Евкуров, и Владимир Алексеев, про которых тоже говорили «разное». А вот замкомандующего ОГВ Сергея Суровикина увидеть на фото не получилось. И на видео тоже. Хотя ещё в марте было всё «по иерархии» — см. заглавный снимок. Теперь — настораживающая пустота…

Меж тем «враги клевещут», что Сергей Суровикин отстранён от руководства и находится под под своеобразным домашним арестом. Он не может покидать служебную квартиру, но его могут посещать несколько людей, в том числе несколько подчиненных. Генералу якобы посоветовали не высовываться, чтобы о нем забыли.

Интересно, что 32 года назад, в ходе августовского путча Сергей Суровикин тоже выбрал «неправильную» сторону: будучи и.о. командира 1-го мотострелкового батальона 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, он выполнил приказ командования и ввёл БМП своего подразделения в Москву, прорвавшись сквозь хилые баррикады к Садовому кольцу. Где, впрочем, и встал, отказавшись «стрелять в народ». Тогда он семь месяцев провёл в заключении, находясь под следствием, но в итоге был не только освобождён за отсутствием состава преступления, но и повышен в звании до майора согласно личному указанию тогдашнего президента Бориса Ельцина.

И вот — #история повторяется.

Что же насчёт судьбы Сергея Суровикина решит Владимир Путин, для которого лояльность важнее компетентности?

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