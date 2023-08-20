Мнение: Рецессия в Германии, трудные времена для немцев и легализация конопли для роста ВВП

1. Британцы ехидно пишут про печальное состояние немецкой экономики, несмотря на то, что у самой Великобритании дела с экономикой также обстоят довольно скверно. Выглядит смешно, так как Британия и Германия давно уже имеют одну проблему — дружбу с США. Однако вслух, конечно, этого произносить нельзя (ссылка):



Немецкая экономика оказалась в глубокой рецессии, а перспективы на будущее мрачные, пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, ветхая инфраструктура, чрезмерная бюрократия и устаревшие бизнес-модели превращают ФРГ в музей промышленности и технологий. Как указал автор, крупнейшая в Европе экономика из лидера роста превратилась в отстающего. «Сегодня там третий квартал подряд наблюдается спад или стагнация, и в итоге она в 2023 году может стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП», — заявил он.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), рост в ФРГ в ближайшие пять лет будет медленнее, чем в США, Британии, Франции и Испании. По словам автора, почти четверть века назад Германию называли «больным человеком» Европы. Он считает, что она снова вернула себе этот «статус».

2. Представители немецких властей также говорят о рецессии и призывают немцев готовиться к худшему (ссылка):



Член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм заявила, что жителям страны следует готовиться к трудным временам. Об этом она высказалась в интервью медиагруппе Funke.

Гримм подчеркнула, что немецкая экономика находится в стадии стагнации. Поэтому не так важно, находится ли страна «чуть выше или ниже нулевой черты». Эксперт отметила, что в период очень низкого или даже отрицательного роста людям приходится готовиться к трудностям. Она уточнила, что имеет в виду «реальные потери» для граждан.

Интересная ситуация: рост ВВП Германии за второй квартал официально оценили в 0%, то есть падения экономики вроде бы нет. Но при этом речь идёт о том, что уровень жизни простых немцев упал и продолжает падать.

И действительно, раньше немцы тратили деньги на покупки, курорты, падших женщин и так далее, то есть на потребление. Теперь они вынуждены тратить примерно ту же сумму на взлетевшую в цене энергию (в том числе на подорожавшие продукты, в цену производства которых заложены электроэнергия и топливо). В итоге получается, что суммы при подсчёте ВВП примерно те же, однако в реальности жизнь среднего немца стала куда как тяжелее.

3. Впрочем, немецкие власти стараются исправить ситуацию. Проституцию там легализовали ещё в 2001 году. Теперь вот приступили к легализации марихуаны (ссылка):

В Германии одобрили законопроект о частичной легализации марихуаны.

Согласно ему, с 18 лет человек имеет право хранить 25 г каннабиса и выращивать не более трёх кустов конопли.

Также марихуану можно будет выращивать и распространять в так называемых каннабис-клубах, куда входит не более 500 человек.

Закон может вступить в силу в конце 2023 года после рассмотрения бундестагом. Его противники указывают на опасность конопли для незрелого мозга подростков, передаёт ZDF.

Что ж, посмотрим на результаты этого немецкого эксперимента по легалайзу. Следить за ним нам будет несколько проще, чем за аналогичными экспериментами в США, Канаде и других более отдалённых от нас странах.

Увеличить свой стагнирующий ВВП, вероятно, немцы таки смогут (за счёт вывода марихуаны из теневого сектора). Каковы будут социальные последствия, станет ясно через 5-10 лет.