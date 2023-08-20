Рупор кремлевской пропаганды: Не долетела

Миссия российской автоматической станции "Луна-25" к Луне закончилась неудачей на последнем этапе.

Из-за неустановленных технических проблем, станция вышла на нерасчетную орбиту, с которой в итоге сошла и упала на поверхность Луны, предварительно прекратив передавать данные телеметрии.

Таким образом миссия к Луне закончилась неудачей. Причины технических неполадок, которые привели к срыву миссии, сейчас выясняют. Надеюсь, данная неудача не повлияет на намеченные планы исследования Луны. Ждем "Луну-26". Конечно, было бы совсем кучеряво, если бы удалось с первого раза после возобновления программы спустя несколько десятилетий посадить станцию на Луну. Но в реальности все оказалось сложнее.

На днях посадить свою станцию на Луну попробуют индусы.

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