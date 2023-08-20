 

В Москве из-за ливня обрушилась крыша на складе Wildberries

20.08.2023, 20:40, Разное
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Известно, что разрушилась крыши склада Wildberries в Электростали, Московская область. Поток воды мощно прорвался сквозь крышу здания, обрушиваясь на коробки, которые явно содержали товары.

Товары из некоторых коробок оказались в воде, тогда как другие коробки попали под поток, унесенный к разным стенам помещения. Пресс-служба Wildberries подтвердила, что крыша склада понесла серьезные повреждения из-за сильного ливня. Площадь затопления составила приблизительно 500 квадратных метров, что в сравнении с общей площадью склада, равной 250 тысячам квадратных метров, оказалось значительным. Пострадавших среди сотрудников, находившихся внутри помещения в момент инцидента, не было.

Процесс восстановления уже начался на складе: товары перевезены в другие участки здания. Сумму ущерба определят в ходе инвентаризации, после чего будет компенсирована продавцам стоимость утраченных товаров. Несмотря на случившееся, работа склада продолжается в стандартном режиме: продавцы отправляют товары, а заказы доставляются покупателям, как подчеркнули в пресс-службе площадки.

Этот инцидент пришелся на фоне погодных изменений. Москву и Московскую область охватил сильный ливень и грозы. За менее чем час выпало более 40% месячной нормы осадков. Самые высокие показатели отмечены в Северо-Восточном (33 мм), Северном (30 мм) и Северо-Западном (30 мм) административных округах.


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