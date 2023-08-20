У США масса проблем внутри страны, гораздо важнее, чем мыльная опера под названием «суд над Трампом»

Уголовные обвинения, предъявленные Дональду Трампу, не должны отвлекать внимание от насущных проблем американцев, считает обозреватель Натан Робинсон. В своей колонке для издания Newsweek он объясняет, что сегодня Соединённые Штаты столкнулись с целой волной по-настоящему серьёзных сложностей, которые значительно важнее «мыльной оперы Трампа».



AP

Дональду Трампу предъявлено уже около 100 уголовных обвинений, и, конечно, это занимает основное место в новостных лентах. США близки к тому, что экс-президента будут судить в уголовном суде в прямом эфире в год выборов. Однако в Америке масса других более насущных проблем, считает обозреватель Натан Робинсон.

В своей колонке для американского издания Newsweek он пишет, что очень важно не допустить, чтобы юридические проблемы Трампа превратились во всепоглощающую мыльную оперу национального масштаба и затмили по-настоящему серьёзные вопросы.

По его мнению, есть опасность, что выборы 2024 года могут полностью крутиться вокруг вопроса о том, отправится ли бывший президент США в тюрьму. В таком случае основные политические вопросы, влияющие на жизнь миллионов граждан просто исчезнут из поля общественного обсуждения.

А ведь в Америке целая лавина действительно серьёзных проблем, напоминает Робинсон. Многие американцы находятся в тяжелейшем экономическом положении с растущей нехваткой продовольствия. И это на фоне того, как администрация Байдена упорно продолжает рисовать радужную картинку своих достижений.

Войне на Украине, куда отправляются потоки военной и финансовой помощи, не видно конца. Автор уверен, что американцы заслуживают публичного разговора о том, является ли конструктивной или вредной роль Америки в конфликте, учитывая ее отказ добиваться дипломатического урегулирования.

Напряженность в отношениях с Китаем также продолжает нарастать и может привести к катастрофической войне невиданных ранее разрушительных масштабов. В то же время, напоминает издание, многие граждане США не могут платить даже за аренду, не говоря уже про медицинское обслуживание, наблюдается угрожающий рост числа бездомных.

Неутешительная правда состоит в том, подчеркивает Робинсон, что страна не испытывает недостатка в серьёзных проблемах. Именно они заслуживают общественного внимания со стороны СМИ и политиков. Однако можно не сомневаться, что следующий год будет посвящен Трампу.

И, конечно, телевидение и газеты на все лады представят его различных «сообщников», которые обязательно получат свои 15 минут славы в рамках этого реалити-шоу национального масштаба. А зрителей продолжат кормить подробностями о каждом даже самом незначительном повороте дела.

Безусловно, если Трамп совершил эти преступления, он должен предстать перед судом, продолжает Робинсон. Какие-то из этих обвинений, а их набралось уже 93, более серьёзные, чем другие. Но вся процедура должна проходить, скорее, на заднем плане. В то время как на передний план политической повестки должны выйти проблемы страны, а не отдельные люди.

Дональд Трамп всегда был в центре внимания прессы. Из-за этого невозможно заставить людей думать о более важных, пусть и не столь громких вещах. По мере того, как разворачивается это по-настоящему историческая беспрецедентная история, американцы должны заставить себя отвести от нее взгляд, уверен Робинсон, чтобы вспомнить обо всём остальном. Однако надежд на это очень мало.

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