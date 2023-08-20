Как до Луны…

Гибель российского космического аппарата «Луна-25» при выполнении задачи, решенной еще 50 лет назад, — мощный удар по научно-техническому авторитету страны.



Российский аппарат «Луна-25» погиб, ударившись о лунную поверхность, после нештатной ситуации на орбите. Компьютерная графика из презентации Роскосмоса

Прямо в день Воздушного флота РФ (по понятным причинам активнее всего его отмечает Z-сообщество) пришла весть о гибели «Луны-25». Из-за некорректного срабатывания двигателя при торможении аппарат не снизился до расчетной высоты и по крутой траектории врезался в Луну.

Это мощный удар по научно-техническому авторитету России. Катастрофа может повлечь болезненную переоценку позиций в отношениях с Китаем, поскольку РФ является как раз его младшим партнером в лунной программе.

«Роскосмос» надеется на совместные проекты с Китаем и в будущем. Но теперь же эти планы под вопросом.

Если Индии удастся в среду посадить свой «Чандраян-3» с луноходом очень близко к месту, где должна была сесть «Луна-25», негласный космический статус РФ в глазах Пекина резко понизится.

Как можно доверить партнеру важные части лунной программы, когда он не в состоянии добиться надежного выполнения задач, освоенных еще 50 лет назад?

Технологии, необходимые для межпланетных полетов, СССР и США осваивали последовательно, в течение 20-30 лет. Слабым местом советских автоматических межпланетных станций всегда была надежность, которая зависит от элементной базы класса space. Согласно многочисленным заявлениям западных политиков и военных, Пекин продолжает помогать РФ электроникой, несмотря на санкции. И после гибели «Луны-25» и на Западе, и в Китае подобное партнерство может рассматриваться не просто как взаимовыгодная торговля, а уже как тяжелая технологическая зависимость.

В перспективе возможны и последствия, формально не связанные с катастрофой. Например, на международном рынке вооружений может возникнуть недоверие к российскому высокотехнологичному оружию как недостаточно надежному (западные конкуренты сделают все, чтобы раздуть это недоверие).

Космической индустрии РФ необходимо компетентное руководство, неусыпное внимание правительства и возврат за парту — надо заново освоить все необходимые технологии. Ведь при строительстве «Луна-25» — аппарата, который можно считать долгостроем, имела место нестабильная кадровая ситуация в отрасли, а вся российская программа по дальнему космосу финансировалась по остаточному принципу.

Технологии, конечно, не утрачены полностью, но всю ситуацию можно характеризовать как тяжелую деградацию российского космоса.

Валерий Ширяев

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