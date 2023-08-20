Мнение: Cимпатии к Сталину и неравенство, было ли эффективно скотоводство в СССР и оплата труда колхозников

1. Историк Александр Дюков комментирует популярный среди левой публики тезис о том, что рейтинг Сталина в обществе якобы растёт из-за роста неравенства в современной России (ссылка):



Берем любой восходящий график с 1994, ставим рядом график роста симпатий к Сталину и лепим заголовки:

– Симпатии к Сталину увеличиваются с ростом ВВП.

– Симпатии к Сталину растут с увеличением урожайности зерновых.

– Симпатии к Сталину растут с увеличением качества дорожного покрытия.

Основания ровно те же – два восходящих графика на картинке.

Оставим сейчас в стороне вопрос о том, насколько вообще корректны данные о неравенстве в России согласно западным источникам (у нас есть все основания для скепсиса, достаточно вспомнить историю с швейцарским банком Кредит Суисс, горе-аналитики которого писали о запредельном неравенстве в России, не учитывая при этом, например, стоимость недвижимости, которой у нас владеет огромная доля населения; неудивительно, что банк с такими аналитиками фактически обанкротился и в этом году был поглощён финансовым холдингом UBS).

Даже если принимать на веру график неравенства и прочие представленные на заглавной картинке графики, то видно, что быстрее всего «симпатии к Сталину» росли после 2012 года, в тот период, когда рост неравенства в России замедлился и практически прекратился. Наоборот, в 1990-е и 2000-е, когда неравенство (согласно графику) быстро росло, рейтинг Сталина рос медленно или даже снижался, как это было в президентство Дмитрия Медведева.

Очевидно, дело не в недовольстве неравенством, которое имеет для большинства россиян небольшое значение, особенно на фоне относительно высокого уровня жизни. Дело в пропаганде.

После событий 2011-2012 года, когда в России провалилась попытка «белоленточной» цветной революции, которую прокачивали через иностранные и финансируемые Западом НКО и СМИ, наше государство сделало вывод, что сталинисты по сравнению с прозападными либералами – меньшее из зол. Соответственно, на деятельность первых, в том числе на их антиисторичную и откровенно деструктивную «антикапиталистическую» пропаганду не особо обращали внимание. Вторых, напротив, сначала отлучили от государственной кормушки, а потом и от возможности получать из-за рубежа финансирование на пропаганду внутри России. Также прозападные либералы сами разрушили свою репутацию открытой работой на США – повторения в России сценариев Ливии, Украины и так далее мало кто хотел.

Быть прозападным либералом в современной России стало не так модно, да и заработать на этом теперь гораздо сложнее, чем 10-15-30 лет назад.

Неудивительно, что протестная публика подалась влево, к сталинистам, которые старательно раздували всё это время возрождённый культ личности товарища Сталина. К этому культу примкнули и многие вполне искренние патриоты. Лозунг «Россия в подмётки не годится США, все на борьбу с Путиным» их не устраивал. Лозунг «Россия в подмётки не годится СССР, все на борьбу с капитализмом» — устраивает вполне. Левых «лидеров мнений» он устраивает тем более: они сейчас пытаются занять нишу изгнанных Дождя и Эха, чтобы брать деньги одновременно и из бюджета, и от американцев, и с донатов, и с рекламы.

2. Читатель Олег Г. пишет в комментариях на Дзене (ссылка):



Ну да, по весу скотину сравнить было бы интересно. Учитывая что СВОЕЙ скотине крестьянин сам не доест, но найдет что насыпать (в том же колхозе или совхозе унесёт, если что, все так делали, а колхозную кормить нечем — да и хрен с ней. Пусть у председателя с зоотехником голова болит (ну или у директора совхоза, разницы нет).

Трудился у меня работягой на стройке украинец, бывший главный бухгалтер свиноводческого племсовхоза под Львовом, так он рассказывал что все 300 с лишним человек работавших на ферме, для своих свиней корм не покупали. При этом ещё и племенных свинок выращивать умудрялись. На тот момент (2013 год) рассказывал, что ферму купили поляки и оставили работать человек 5 украинцев. Остальных уволили за ненадобностью. Ну и выход свиней, как вы понимаете, у поляков был раза в два выше, чем был при Союзе.

3. Блогер Андрей Исаев в комментариях на Дзене рассказывает о вознаграждении за тяжёлый труд в колхозах сталинского времени (ссылка):

Мой отец 1940 годна рождения и родом из деревни вспоминал, что в начале 1950-х его мать за год работы в колхозе приносила натуроплату в количестве полмешка зерна за спиной. Да и зерно было “шуей”, как его называли крестьяне, то есть пустое, высохшее, состоящее из одной оболочки, из которого не смелешь жерновами никакой муки (да, она ещё в начале 1950-х молола зерно каменными жерновами дома, как крестьяне в средние века).

То есть фактически год работали бесплатно (и как работали – в 1980-х, я, будучи подростком, приезжая в ту деревню, видел этих согбенных от непосильного труда в сталинском колхозе старушек). Когда отец 18-летним трактористом, в первый год после окончания курсов механизаторов, в конце 1950-х уже при “троцкисте и предателе Хрущёве” притащил на тракторе целые сани зерна, – оплату за свои трудодни за год, мать расплакалась от счастья: “Сынок, что же мы с такой прорвой зерна делать будем?”.