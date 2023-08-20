 

Рупор кремлевской пропаганды: Эксперты по ракетам воздух-воздух

20.08.2023, 19:55, Разное
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Эксперты по ракетам воздух-воздух

Взрыв в экспертном центре МВД Украины в Киеве прогремел, когда его сотрудники попытались разобрать боевую часть ракеты. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его словам, детонация боевой части ракеты типа "воздух-воздух" произошла в результате нарушения мер безопасности экспертами центра: они начали пилить ее болгаркой и бить молотком.

В результате детонации погибли четыре эксперта, поврежден фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в окрестностях украинской столицы. По его словам, несколько взрывов прогремели в районе кольцевой дороги, в промышленной зоне, находящейся на балансе области. Возник пожар.

Позднее в МВД Украины завили, что пожар возник после взрыва на территории экспертно-криминалистического центра ведомства. Там подчеркнули, что взрыв не был результатом авиаудара.

https://rg.ru/amp/2023/08/20/stranaua-raketa-v-kieve-vzorvalas-kogda-eksperty-mvd-pilili-ee-bolgarkoj.html – цинк

Кто выжил после ударов молотком по боевой части ракеты "воздух-воздух", тот и эксперт.
Сразу вспомнились отечественные клоуны, которые у нас в Севастополе выловили немецкую морскую мину и в гараже на Северной пытавшиеся ее распилить болгаркой. В итоге одному оторвало голову. По украинским меркам – эксперт.

Источник: Colonel Cassad


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