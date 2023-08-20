 

Аппарат «Луна-25» нанёс удар по украинскому складу боеприпасов на поверхности Луны

20.08.2023, 19:33, Разное
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Центр управления
полётами (ЦУП) опубликовал кадры нанесения ракетно-бомбовых ударов по военным
объектам ВСУ на поверхности Луны, сделанные с аппарата «Луна-25». Все
назначенные цели были успешно поражены.

В ЦУП заявили об успехе первой в истории бомбардировки вне территории
земного шара. В общей сложности было нанесено четыре удара, благодаря которым уничтожены
расположенные на тёмной стороне Луны перевалочные базы. Пресс-служба
президента Владимира Зеленского призывает граждан Украины не публиковать кадры прилётов по этим объектам.

«Конечно, миссия «Луна-25»
полностью мирная, но есть ситуации, в которых приходится применить силу, –
признаёт эксперт ЦУП Антон Ярославцев. – В этом случае мы случайно обнаружили
военные объекты и немедленно отдали команду на уничтожение. Все ракетные
системы сработали в штатном режиме, цели были поражены. В дальнейшем мы
планируем обеспечить режим демилитаризованной зоны на поверхности Луны. Любые
попытки Украины устраивать там военные склады будут пресекаться на корню».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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