Аппарат «Луна-25» нанёс удар по украинскому складу боеприпасов на поверхности Луны

Центр управления

полётами (ЦУП) опубликовал кадры нанесения ракетно-бомбовых ударов по военным

объектам ВСУ на поверхности Луны, сделанные с аппарата «Луна-25». Все

назначенные цели были успешно поражены.

В ЦУП заявили об успехе первой в истории бомбардировки вне территории

земного шара. В общей сложности было нанесено четыре удара, благодаря которым уничтожены

расположенные на тёмной стороне Луны перевалочные базы. Пресс-служба

президента Владимира Зеленского призывает граждан Украины не публиковать кадры прилётов по этим объектам.

«Конечно, миссия «Луна-25»

полностью мирная, но есть ситуации, в которых приходится применить силу, –

признаёт эксперт ЦУП Антон Ярославцев. – В этом случае мы случайно обнаружили

военные объекты и немедленно отдали команду на уничтожение. Все ракетные

системы сработали в штатном режиме, цели были поражены. В дальнейшем мы

планируем обеспечить режим демилитаризованной зоны на поверхности Луны. Любые

попытки Украины устраивать там военные склады будут пресекаться на корню».

—