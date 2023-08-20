 

В Подмосковье из-за прорыва трубы эвакуировали ТЦ “Шоколад”

20.08.2023, 19:25, Разное
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Посетителей Торгового Центра (ТЦ) “Шоколад” в подмосковном городе Реутово пришлось эвакуировать в связи с прорывом трубы в одном из магазинов. Представители администрации ТЦ рассказали об этом “Газете.Ru”.

Аварийная ситуация возникла в результате прорыва трубы в одном из магазинов. Специалисты занимаются устранением поломки, и пока точные причины события остаются неясными. Представители администрации подтвердили, что только один магазин пострадал.

Во время эвакуации посетители столкнулись с трудностями из-за интенсивного дождя. Люди не могли покинуть здание из-за сильного ливня. Одна из свидетельниц рассказала, что она с семьей была вынуждена ожидать внутри, так как дождь был столь сильным, что на улицу выйти было невозможно. Она также поделилась мнением некоторых эвакуированных, которые рассказали ей, что эвакуация была связана с прорывом трубы в одном из магазинов.

20 августа в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. Этот дождь вызвал серьезные проблемы, такие как затопление станции “Марьина Роща” на Большой Кольцевой Линии метро и повреждение крыши концертного зала VK Stadium. Сцена, танцпол и оборудование были затоплены, и более 1000 человек были эвакуированы из здания. Гидрометцентр РФ объявил о “оранжевом” уровне погодной опасности. Ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец предупредил, что вероятность дальнейших осадков сохранится до полуночи.


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