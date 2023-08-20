Мнение: Ну, слетали на Луну

Внезапная “Миссия на Луну” некой “Луны-25” закончилась вполне ожидаемо.

“По предварительным расчетам, станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование, сообщил «Роскосмос».

Даже финальное сообщение о своем полном крахе бедовый Роскосмос умудрился выдать в каком-то стендаперском стиле: “Судя по нашим расчетам, мы сейчас на нерасчетной орбите”. Ну-ну. Продолжайте прикалываться, веселые парни.

Словом, вместо того, чтобы “прилуниться” и провести на Луне какие-то “исследования”, может быть, даже поездить там по поверхности на манер легендарного “Лунохода”… Мда. Правда, Луноход был на Луне в 1970 году, сейчас на дворе 2023, и между двумя этими проектами случилась некая ПАУЗА более чем в полсотни лет…

Загадка – откуда вдруг вообще такие амбиции? Почему Роскосмос 50 лет сидел на попе ровно, а потом вдруг махом бросился на Луну, да еще сразу с посадкой?? Это ж еще хорошо, что без космонавта на борту!

Такие вещи сполпинка не делаются. Советские ведь тоже не сразу отправили Луноход – они сначала запускали аппараты просто к Луне, чтобы они ее хотя бы облетели; а тут – раз и посадка, которая даже на земле является сложнейшим делом! Естественно, облажались, бумкнулись башкой о твердую поверхность, всеобщий хохот и улюлюканье поднимутся до стратосферы… Обидно.

Я, в общем, к тому, что по мне этот полет – чуть ли не ЕДИНСТВЕННОЕ стоящее дело за все время путинского правления. Даже если какие достижения у Путина и были поначалу – он их все равно все обнулил, и речь даже не о 2020 годе. А вот возобновление “Луны”, шире – попытка выхода в настоящий Открытый Космос – это ДА.

Возможно, та самая Русская Идея, которую все тут 20 лет ищут, но под фонарем никак не могут найти – она как раз в этом. Главный позитивный итог правления Путина – что всем стало мучительно ясно: на территории самой РФ жизни нет и не будет, а вырваться с нее все равно никто дальше Бахмута не даст. Ситуация вроде как абсолютно безвыходная, только пойти и повеситься на ближайшей осине – но есть же Космос! Если вниз по шарику не пускают – есть же возможность улететь отсюда!

То есть, вполне возможно, что очень не зря первым космонавтом на Земле был именно русский. Это и был Путь. Собственно, кому еще завоевывать Космос? Понятно, что именно мы, русские, и есть наиболее приспособленная для этого нация – можно сказать, что мы в условиях космоса всю жизнь свою, историческую, и живем.

Ума, чтобы делать правильные расчеты, традиционно не хватает – да; но есть та самая русская смекалка, и она в условиях космоса, который все равно целиком никогда не просчитаешь, более чем уместна. Об этом американцы даже блокбастер сняли, где в роли русского всепобеждающего космонавта с кувалдой – Брюс Уиллис. Самого Уиллиса для нас не пожалели!

И вообще, с расчетами нам могли бы и помочь те, кто помозговитее. В конце концов, ясно же, что человечеству с Земли уходить все равно придется – или надо будет устроить на планете швабовский “рай”, перейдя на всемерное ограничение потребления, цифровой концлагерь и пищу из тараканов, т.е. превратив уже саму Землю в потерявший управление космический корабль, проедающий свои последние ресурсы медленно деградирующим экипажем, без смысла, цели и надежды.

Корабли на Марс и на Луну должны были строить не Илон Маск и не НАСА – их должна была строить Россия, вместо развязывания тупейшей войны за, по отлитому в гранит слову нашей Аллы “Боруховны”, “иллюзорные цели”. Луна – вот неиллюзорная цель, она висит каждую ночь над головой, и ее всякий видит, если умеет поднимать голову вверх.

Скажут, понятно, что “всё разворовали” и что сам полет незадачливой Луны-25 и был нужен только “для распила”. Это всё – жалкие и нелепые оправдания; понятно, что даже если б истратили на полет ровно все выделенные ресурсы с точностью до рубля – все равно б ничего не вышло. Потому что все отвыкли, не умеют, не знают и слишком старые.

Но – это было ДЕЛО. Если начать делать дело, а не страдать непрерывным маразмом, воюя за Бахмут – можно было бы улететь. Туда, за пределы земного тяготения.