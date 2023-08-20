Рупор кремлевской пропаганды: Гендерно-утвердительные дети-минотавры

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Гендерно-утвердительные дети-минотавры

Профессор феминистской медицинской школы утверждает, что транс-дети, идентифицирующие себя как "минотавры", являются частью "гендерной революции"

Диана Эренсафт, самоидентифицирующая себя как «феминистка», выступающая за «гендерную революцию», является директором по психическому здоровью и главным психологом центра гендерного развития при детской больнице имени Бениоффа Калифорнийского университета (UCSF Benioff).

Она также является профессором медицинской школы Калифорнийского университета. Психолог по вопросам развития и клинический психолог специализируется на педиатрической «гендерно-утвердительной помощи трансгендерным и гендерно-экспансивным пациентам».

В её биографии отражено, что Эренсафт посвящает свои исследования тому, как развиваются гендерные (половые) различия до наступления половой зрелости, а также влиянию на психическое здоровье детей блокаторов полового созревания и кросс-половых гормонов, которые являются частью химической смены пола.

Эренсафт сделала то, что некоторые могут счесть необоснованными заявлениями о гендерной идеологии, в том числе о том, что дети могут идентифицировать себя как «гендерные гибриды», включающие в себя мифологическое существо под названием «гендерный минотавр», а также что дети могут менять свой пол в зависимости от сезона и могут иметь разные личности в зависимости от их местоположения.

Ранее Эренсафт говорила в 2018 году в Публичной библиотеке Сан-Франциско: «Я полностью согласна с тем, что мы находимся в самом разгаре гендерной революции и дети её возглавляют».

Это замечательное зрелище. И это также смиряет, когда понимаешь, что [дети] знают больше, чем мы, об этой теме гендерной экспансии".

Эренсафт считает, что трансгендерная революция — это следующий этап феминистского движения 60-х годов, которое бросало вызов стереотипам о гендере.

«Теперь у нас есть гендеры, которые двигают валуны, и это заставляет многих людей нервничать», — сказала она.

Эренсафт считает, что трансгендерность возникает из «гендерной паутины», на которую влияют культура, воспитание и природа.

«Сеть каждого человека будет меняться с возрастом», — говорилось в описании мероприятия. «Какой у вас пол? Не отвечайте, пока не услышите все варианты… Эренсафт хочет, чтобы вы перестали использовать двоичную шкалу измерений».

В списке терминов, опубликованном Эренсафт в работе под названием «Гендерно-утвердительная модель», она упоминает различные способы описания себя детьми. Среди них — «гендерный минотавр», который описывает ребенка, воспринимающего себя как представителя одного пола сверху, а другого — снизу.

Минотавр был существом в греческой мифологии, у которого было тело человека, но голова быка.

Другие утверждения, сделанные психологом, включают то, что она описывает как «гендерный Приус».

Этот термин, по её словам, ей объяснил ребёнок, который спереди выглядел как мальчик, но в волосах у него была завязана длинная коса с розовым бантом. Ребенок сказал: «Видишь — я Приус, мальчик спереди, девочка сзади. Гибрид».

Другие термины включают «гендерный коктейль», который описывается как разновидность гендерного флюида (гендерной изменчивости). Один подросток описал его Эренсафт следующим образом: «Вы берёте всё, что связано с гендером, бросаете это в блендер, нажимаете кнопку, и у вас получается „я“ — гендерный коктейль» (гендерное смузи).

Другой термин, которым поделилась Эренсафт, — «гендерный тесла», который она описывает как трансгендерное состояние, которого достигают некоторые дети, будучи гендерно гибридными.

Во время беседы в 2018 году Эренсафт рассказала о разговоре с 7-летним ребенком о том, что могут существовать «гендерные минотавры».

Она также сказала: «Я начала встречать целую кучу других гендерных гибридов. И вот у нас есть гендерный приус, есть гендерный минотавр».

«И большинство детей, которые являются гендерными минотаврами, любят русалок. Так что убедитесь, что у вас есть много книг о русалках. Если вы действительно задумаетесь об этом, то всё получится».

«А как известно, язык — это политика. Поэтому то, что хорошо сегодня, завтра будет политически некорректным». «Так что мы будем продолжать меняться по ходу дела», — говорит Эренсафт. «Это целая группа детей, о которых вы все должны знать».

Fox News Digital обратилась к Эренсафт и детской больнице за комментариями, но не получила ответа.

Источники:

www.dailymail.co.uk

www.foxnews.com

http://newsstreet.ru/blog/33033.html – цинк

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