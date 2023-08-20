Мнение: Хорошая поэма!
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Господь, повесь меня на рею,
В сковороде поставь на газ,
Но мне приятно, что Корея
Обосралась в который раз.
Причем, не то, чтоб я злораден.
Не то, чтоб им желаю зла.
А просто любопытства ради.
И чтоб статистика была.
Наверно ради этикета
Я должен выразить печаль:
У вас там грохнулась ракета,
Ах боже ж мой, безумно жаль.
Мне правда жаль на самом деле
Корейский инженерный цех.
Который, видимо, расстрелян,
Включая родственников всех.
Но есть один закон природы:
Всё будет падать каждый раз
В стране, где толком нет свободы,
И где у власти пидарас.
Тут все гниет и все хиреет,
И граждане живут в аду.
(Напоминаю, что Корея
Сейчас имеется в виду.)
Какие могут быть ракеты,
Когда на каждом чертеже
Великого вождя портреты
Рисует кульман сам уже?
В стране, где любят бегать строем
Перед начальством, чуть дыша.
Союзничать с любым отстоем
И опасаться США.
Где нет коварнее измены
И нет ужаснее вины,
Чем пожелание замены
Великого вождя страны.
Где модно доносить на близких,
Лизать подошву сапога,
Учиться красть из общей миски
И хором лаять на врага.
Где жопа так привыкла к розгам,
Что чешется, когда их нет.
И каждый, кто родился с мозгом,
Мечтает жить в другой стране.
И те из них, кто похрабрее,
Давно сбежали за бугор.
(У нас о Северной Корее,
Напоминаю, разговор.)
Какая физика и атом
В стране, где по уши навоз.
Где самым главным аппаратом
Был и остался паровоз.
Какие к черту полимеры
В пространстве круговых порук —
Где сверху назначают мэров,
А мэры назначают слуг.
Где иностранную угрозу
Преподают уже с яслей.
Где лидер правит до склероза,
Пока не ляжет в мавзолей.
Где граждане крадут тележку,
Когда идут в универмаг.
Где митинги идут в поддержку
Того, кто у руля и так.
Где в результате школьной дружбы
В министры набрано говно.
Где больше развиты спецслужбы,
Чем медицина и кино.
Какая на хрен там ракета?
Фанера плюс хороший грим.
(Я вам напоминаю, это —
Мы про Корею говорим.)
Я думаю, уже скорее
На Землю упадет Луна,
Чем возродится из Кореи
Опять нормальная страна.
Законы Дарвина пока что
Нигде не отменил Господь:
Повесишь умников на мачту,
А остальных велишь пороть —
Чтоб честный вечно жил без денег,
Чтоб компетентный был неправ,
А каждый лодырь и бездельник
Имел набор таких же прав.
И так из каждого народа,
Немного порулив страной,
Нетрудно вывести породу
Путем селекции одной.
Всего немного потрудиться,
Пропалывая огород, —
И через двадцать лет родится
Другой особенный народ.
Умеющий лишь ползать раком,
Целуя ноги палачу.
С таким не сваришь «Доширака».
Уж про ракеты я молчу.
И будут люди все дурее,
И все беднее города.
А ты чего ждала, Корея?
Господства мирового, да?
Что со своей ракетой сраной
Ты наконец обгонишь всех,
Кто гражданам с телеэкрана
Не брешет про сплошной успех?
Сидит Корея с жопой голой.
Корейский люд в печали стих.
И здесь не очень-то веселый
Сегодня получился стих.
(Зато пока нам душу греет
Одна лишь светлая строка:
Пока всё это про Корею.
Но ключевое здесь — пока.)
(с) Лео Коганов, 2012
Источник: Размышления вольного социолога
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