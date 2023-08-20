Мнение: Хорошая поэма!

Господь, повесь меня на рею,

В сковороде поставь на газ,

Но мне приятно, что Корея

Обосралась в который раз.

Причем, не то, чтоб я злораден.

Не то, чтоб им желаю зла.

А просто любопытства ради.

И чтоб статистика была.

Наверно ради этикета

Я должен выразить печаль:

У вас там грохнулась ракета,

Ах боже ж мой, безумно жаль.

Мне правда жаль на самом деле

Корейский инженерный цех.

Который, видимо, расстрелян,

Включая родственников всех.

Но есть один закон природы:

Всё будет падать каждый раз

В стране, где толком нет свободы,

И где у власти пидарас.

Тут все гниет и все хиреет,

И граждане живут в аду.

(Напоминаю, что Корея

Сейчас имеется в виду.)

Какие могут быть ракеты,

Когда на каждом чертеже

Великого вождя портреты

Рисует кульман сам уже?

В стране, где любят бегать строем

Перед начальством, чуть дыша.

Союзничать с любым отстоем

И опасаться США.

Где нет коварнее измены

И нет ужаснее вины,

Чем пожелание замены

Великого вождя страны.

Где модно доносить на близких,

Лизать подошву сапога,

Учиться красть из общей миски

И хором лаять на врага.

Где жопа так привыкла к розгам,

Что чешется, когда их нет.

И каждый, кто родился с мозгом,

Мечтает жить в другой стране.

И те из них, кто похрабрее,

Давно сбежали за бугор.

(У нас о Северной Корее,

Напоминаю, разговор.)

Какая физика и атом

В стране, где по уши навоз.

Где самым главным аппаратом

Был и остался паровоз.

Какие к черту полимеры

В пространстве круговых порук —

Где сверху назначают мэров,

А мэры назначают слуг.

Где иностранную угрозу

Преподают уже с яслей.

Где лидер правит до склероза,

Пока не ляжет в мавзолей.

Где граждане крадут тележку,

Когда идут в универмаг.

Где митинги идут в поддержку

Того, кто у руля и так.

Где в результате школьной дружбы

В министры набрано говно.

Где больше развиты спецслужбы,

Чем медицина и кино.

Какая на хрен там ракета?

Фанера плюс хороший грим.

(Я вам напоминаю, это —

Мы про Корею говорим.)

Я думаю, уже скорее

На Землю упадет Луна,

Чем возродится из Кореи

Опять нормальная страна.

Законы Дарвина пока что

Нигде не отменил Господь:

Повесишь умников на мачту,

А остальных велишь пороть —

Чтоб честный вечно жил без денег,

Чтоб компетентный был неправ,

А каждый лодырь и бездельник

Имел набор таких же прав.

И так из каждого народа,

Немного порулив страной,

Нетрудно вывести породу

Путем селекции одной.

Всего немного потрудиться,

Пропалывая огород, —

И через двадцать лет родится

Другой особенный народ.

Умеющий лишь ползать раком,

Целуя ноги палачу.

С таким не сваришь «Доширака».

Уж про ракеты я молчу.

И будут люди все дурее,

И все беднее города.

А ты чего ждала, Корея?

Господства мирового, да?

Что со своей ракетой сраной

Ты наконец обгонишь всех,

Кто гражданам с телеэкрана

Не брешет про сплошной успех?

Сидит Корея с жопой голой.

Корейский люд в печали стих.

И здесь не очень-то веселый

Сегодня получился стих.

(Зато пока нам душу греет

Одна лишь светлая строка:

Пока всё это про Корею.

Но ключевое здесь — пока.)

(с) Лео Коганов, 2012