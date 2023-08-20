В Конституции США закрепят руководящую и направляющую роль Демократической партии

Конгресс США утвердил поправку к Конституции, которая закрепляет роль Демократической партии в качестве ведущей политической силы, а также «голоса, чести и лица американского народа».

Текст поправки гласит следующее:

Руководящей и направляющей силой американского общества, ядром его политической системы, голосом, честью и лицом многонационального народа США является Демократическая партия.

Чтобы поправка вступила в силу, требуется, чтобы её ратифицировали 38 штатов, однако в Конгрессе предлагают на этот раз отказаться от такой процедуры для экономии бюджетных средств и оптимизации политического процесса. Ранее подобным образом (в обход процедуры ратификации) были приняты поправки, отменяющие концентрационные лагеря для лиц японской национальности и разрешающие выпускать легковые автомобили без рамы.

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