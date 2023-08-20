 

Погибла популярная участница шоу “Пацанки” Юлия Михайлова

20.08.2023, 16:50, Новости дня
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Популярное телешоу “Пацанки” омрачено печальным известием. Сообщается, что в Рязани погибла участница проекта “Пацанки” Юлия Михайлова.

Девушке было всего 25 лет. По данным Пятого канала, тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки. Очевидцы происшествия утверждают, что увидели на земле труп и сообщили об этом в скорую и полицию. Прибывшие на место медики девушку спасти не смогли. Участницы шоу да сих пор не могут поверить в случившееся. Тем не менее, тетя Юлии информацию о трагедии подтвердила.


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