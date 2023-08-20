CBS News – вандалы и хулиганы — европейцев ужаснули манеры туристов из англоязычных стран

На фоне резкого роста турпотоков в Европу, на старом континенте происходит всё больше неприятных инцидентов с участием гостей из США и Великобритании, передаёт CBS News. По информации канала, вандализм и хулиганские выходки туристов вызывают гневную реакцию не только у рядовых европейцев, но и у чиновников, которые теперь требуют ужесточить законы в отношении заморских посетителей.

Летние турпотоки резко растут по всей Европе — а между тем, на этой неделе парижская прокуратура объявила, что двое пьяных американцев не покинули Эйфелеву башню до закрытия и были вынуждены провести там ночь. А всего несколько дней спустя ещё один мужчина забрался на самый верх башни и спрыгнул с неё, раскрыв парашют.

Эти события — часть целой череды инцидентов, фиксирующихся сейчас по всему европейскому континенту, и из-за них чиновники призывают теперь привлекать туристов к ответственности. С репортажем из Рима — Крис Ливсей.

В 1960 году элегантный эпизод с купанием в римском фонтане Треви показали в картине Феллини «Сладкая жизнь»…

СИЛЬВИЯ, персонаж фильма «Сладкая жизнь»: Марчелло, иди сюда!

…ну а в 2023-м на шедевр барочной архитектуры забралась вот эта женщина, которая захотела набрать воды в бутылку. В итоге даму увели полицейские.

КРИС ЛИВСЕЙ, корреспондент CBS News: Из примерно тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется «паршивой овцой» — но в этом году такие люди, похоже, повсюду: по всему городу, по всей стране и по всей Европе.

Вот британский турист ключом царапает имена себя любимого и своей девушки на стенах Колизея…

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Мужик, ты вот это серьёзно сейчас?

…шокируя очевидцев. В Венеции ещё один гость из Великобритании, не обращая внимание на предупреждения, прыгает с высоты в пять этажей в канал, приземляясь на воду плашмя.

А в Испании местные жители принялись отпугивать туристов, вывешивая на пляжах вот такие знаки, предупреждающие о несуществующих на самом деле опасностях — например, камнепадах и медузах.

И дело не только в том, что туристы плохо себя ведут — их ещё и стало гораздо больше: только из США их приезжает по сравнению с прошлым летом на 55% больше.

Правительствам Европы пора закручивать гайки, говорит министр туризма Италии Даниела Сантанке. «Эти туристы — вандалы, потому что у них нет никакого уважения к нашему культурному наследию, которое принадлежит не только Италии, а всему миру», — говорит она, комментируя предложенный ей законопроект с очень простой идеей: сломал — оплачивай.

Пока же мощный рост турпотока делает быт местных невыносимым, признаётся аспирантка из Рима Лукреция Мизери.

КРИС ЛИВСЕЙ: Вы — житель Рима и этим гордитесь; какие же чувства у вас возникают, когда вы видите, как туристы предаются вандализму в вашем городе?

ЛУКРЕЦИЯ МИЗЕРИ: Это вызывает страшный гнев, ведь Рим — очень древний город, и здесь нельзя по приезду творить что заблагорассудится.

С репортажем для CBS из Рима — Крис Ливсей.

Дата выхода в эфир 19 августа 2023 года.

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