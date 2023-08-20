 

Названы лучшие смартфоны августа до $500

20.08.2023, 15:50, Разное
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В рейтинге лучших смартфонов августа, доступных за пределами $500 (приблизительно 46,7 тыс. руб.), портал Gizchina выделил пять устройств, заслуживших внимание своими характеристиками.

В лидерах списка находится новый Redmi K60 Ultra, который оснащен флагманским чипом MediaTek Dimensity 9200+, до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной памяти. Смартфон также имеет защиту от воды и пыли стандарта IP68, 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Основная камера с разрешением 50 Мп оснащена оптической стабилизацией (OIS), а емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт.

На втором месте расположился iQOO Neo8 Pro, который также использует чип MediaTek Dimensity, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти. Смартфон оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD и частотой обновления 144 Гц. Основная камера на 50 Мп оснащена оптической стабилизацией (OIS), а емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

На третьем месте идет Poco F5 Pro, оборудованный чипом Snapdragon 8 + Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон обладает 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера на 64 Мп, а емкость аккумулятора составляет 5160 мАч. Зарядить его можно через проводную зарядку мощностью 67 Вт или беспроводную зарядку мощностью 30 Вт.

В августовском списке также представлены Google Pixel 7a и Vivo S17 Pro, занявшие четвертое и пятое места соответственно.


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