 

Обнаружена зависимость развития рака печени от цирроза

20.08.2023, 15:50, Разное
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Связь между циррозом печени и подверженностью раку этого органа обнаружена в новом исследовании, представленном онкологом Анастасией Марьенко. Она поделилась важными выводами в интервью, где выразила беспокойство по поводу растущего числа смертей, вызванных осложнениями цирроза печени. Этот тревожный тренд наблюдается в развитых странах и сопровождается заметным ростом случаев.

Около 80% случаев цирроза печени обусловлены вирусными гепатитами и алкогольным злоупотреблением. Медик напоминает, что цирроз – это хроническое заболевание, приводящее к разрушению печеночной ткани и образованию рубцов, что существенно влияет на функции органа. Специалист также предупреждает о ряде признаков, указывающих на возможное развитие цирроза: слабость, потеря аппетита, сонливость, тошнота, дискомфорт, отеки ног, желтуха, кожный зуд.

Онколог также предостерегает, что цирроз печени в большинстве случаев становится исходным моментом для гепатоцеллюлярной карциномы, частой злокачественной опухоли печени. По ее словам, в 80% случаев именно цирроз служит провоцирующим фактором. Остальные случаи этого рака печени могут быть связаны с инфицированием вирусами гепатита B или C, алкоголизмом и ожирением печени.


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